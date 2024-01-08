Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко прокоментував 24 Каналу російську атаку 8 січня. За його словами, ворог змінив тактику ударів – почав бити по території, де близько до лінії фронту й бракує систем Patriot.

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"Ворог залучив увесь арсенал, щоб вдарити по населених пунктах, наближених або до російського кордону, або до окупованих територій. Ми бачимо, що велика кількість ударів – це Запоріжжя, Кривий Ріг, Дніпропетровщина, Харків, Харківщина", – пояснив Мусієнко.

Але, попри скромний коефіцієнт збиття, і в Росії ракет поменшало. Порівняно з атаками 29 грудня й 2 січня, 8 січня ворог запустив значно менше засобів повітряного нападу. Це може означати дві речі:

у росіян виникли серйозні проблеми;

вони вирішили розділити запас ракет на більшу кількість ударів.

Можливо, вони хочуть завдавати ударів частіше, але з меншою кількістю (засобів – 24 Канал), щоб склалось враження, що тепер так буде всю зиму,

– припустив військовий експерт.

Україна працює над посиленням ППО

Російська атака 8 січня підсвітила проблеми в українській ППО. Зокрема, бракує засобів, які ефективно боролись би з балістичними загрозами.

До слова, це питання буде пріоритетним на засіданні Комісії Україна – НАТО 10 січня.

Є розуміння того, що ворог продовжує завдавати удари і ми не можемо відбивати всі атаки так, як нам цього хотілось би,

– наголосив Мусієнко.

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