Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат виступив в етері телемарафону. У нього поцікавилися, звідки у The New York Times інформація про ймовірність дефіциту ракет для ЗРК Patriot та чи відповідає вона дійсності, передає 24 Канал.

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Юрій Ігнат зауважив, що до нього часто звертаються іноземці з питаннями, на які у нього немає відповідей та які він не має права відповідати. Тому ці представники західних медіа шукають якісь свої анонімні джерела.

Як пояснив спікер, з такою інтенсивністю бойових дій, які були 29 грудня та 2 січня, Україні потрібно буде більше боєприпасів для ЗРК Patriot. Адже за допомогою цих систем ППО мобільні вогневі групи збивають крилаті та балістичні російські ракети.

Він зауважив, що дефіцит ракет в України був, є і буде завжди. Адже Росія нас атакує величезною кількістю засобів повітряного нападу. Це і ракети, і дрони. Ігнат нагадав, що інколи за добу кількість ворожих БпЛА доходить до сотні.

Тому, звичайно, звертається наше вище військово-політичне керівництво до партнерів для того, щоб ту потребу, яка є після якогось періоду, поповнювати в Україні для відбиття повітряного нападу. Це логічно. Ми не можемо тримати в Україні велику кількість ракет на якихось там майданчиках, бо ворог дізнається,

– зазначив Ігнат.

Він наголосив, що Україні треба постійно поповнювати ті ракети, які вона витрачає. За його словами, наразі ця тема гостро стоїть. Водночас Ігнат зауважив, що зараз все робиться задля того, щоб ми були з захистом.

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