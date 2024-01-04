Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв 4 січня в розмові з журналістами.
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За словами Наєва, якщо Росія найближчим часом здійснить ще кілька масованих атак, зокрема на столицю, мобільні групи ППО зможуть відбити їх.
Втім, далі Україні потрібно більше військової допомоги від західних партнерів.
Наразі ситуація з ПЗРК для мобільних груп протиповітряної оборони така, що боєприпасів достатньо, аби витримати кілька потужних атак. Та в середньостроковій і довгостроковій перспективі нам потрібна допомога західних країн для поповнення запасу ракет,
– зазначив Наєв.
Останні атаки лише наголошують на необхідності прискорення надання військової допомоги західними союзниками, зокрема засобів ППО, бойових безпілотників і ракет великої дальності.
Наєв високо оцінив роботу сил Протиповітряної оборони під час останніх атак, зазначивши, що "ефективність була близько 90 відсотків".
Масовані атаки по Україні: головне
- 29 грудня Росія здійснила масовану атаку по Україні випустивши понад сотню ракет. Протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників.
- Втім, влучань та жертв уникнути не вдалось. У Києві внаслідок атаки загинули 30 людей, ще 29 – отримали поранення.
- Уже за кілька днів, 2 січня, Росія повторила масовану атаку. Попри те, що українська ППО збила більшість ракет, зокрема 10 "Кинджалів", руйнування зафіксовані у Києві та Харкові. Унаслідок атаки загинули 5 людей, постраждали 127 осіб.