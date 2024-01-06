Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выступил в эфире телемарафона. У него поинтересовались, откуда у The New York Times информация о вероятности дефицита ракет для ЗРК Patriot и соответствует ли она действительности, передает 24 Канал.

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Что сказали в Воздушных силах

Юрий Игнат отметил, что к нему часто обращаются иностранцы с вопросами, на которые у него нет ответов и на которые он не имеет права отвечать. Поэтому эти представители западных медиа ищут какие-то свои анонимные источники.

Как пояснил спикер, с такой интенсивностью боевых действий, которые были 29 декабря и 2 января, Украине потребуется больше боеприпасов для ЗРК Patriot. С помощью этих систем ПВО мобильные огневые группы сбивают крылатые и баллистические российские ракеты.

Он отметил, что дефицит ракет у Украины был, есть и будет всегда. Ведь Россия атакует нас огромным количеством средств воздушного нападения. Это и ракеты, и дроны. Игнат напомнил, что иногда в сутки количество вражеских БПЛА доходит до сотни.

Поэтому, конечно, обращается наше высшее военно-политическое руководство к партнерам для того, чтобы ту потребность, которая есть после какого-то периода, пополнять в Украине для отражения воздушного нападения. Это логично. Мы не можем держать в Украине большое количество ракет на каких-то площадках, потому что враг узнает,

– отметил Игнат.

Он подчеркнул, что Украине нужно постоянно пополнять те ракеты, которые она тратит. По его словам, сейчас эта тема остро стоит. В то же время, Игнат отметил, что сейчас все делается для того, чтобы мы были с защитой.

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