Западные журналисты пообщались с украинским военным, командиром батареи ПВО Patriot. Он попросил называть себя просто Владимиром из-за чувствительности операций его подразделения.

Читайте также Достаточно ли у ПВО Киева боеприпасов для отражения атак: Игнат объяснил слова Наева

Что рассказал украинский защитник

Владимир вспомнил российскую атаку 11 декабря. Тогда около 4 утра радар зафиксировал некую аномалию. Позже выяснилось, что это россияне запустили баллистику в сторону Киева, которая очень быстро двигалась. В то время миллионы мирных жителей и гостей Киева спали.

Собеседник отметил, что ракетные бои в Украине разворачиваются за считанные минуты. В то утро не было времени даже для объявления воздушной тревоги в Киеве. Команда Владимира отслеживала залп вражеских ракет из мобильного диспетчерского пункта под столицей, когда алгоритмы ЗРК Patriot вычисляли скорость, высоту и намеченный курс российской баллистики. После этого ракеты-перехватчики сбивали одну ракету противника за другой.

Учитывая то, что Patriot – одна из немногих систем, которая может эффективно сбивать баллистические ракеты, а баллистические ракеты наносят больше потерь, я думаю, что количество спасенных жизней во время войны идет на тысячи,

– сказал он.

В материале отмечается, что та ночь оказалась успешной для защитников украинского неба.

Почему нельзя прекращать поставки ракет ПВО

Как пишет издание, официальные представители Белого дома предупредили, что США скоро не смогут удерживать украинские батареи Patriot с ракетами-перехватчиками. Их стоимость оценивается примерно в 2 – 4 миллиона долларов за одну единицу.

Владимир вспомнил, что во время сбивания первой российской баллистической ракеты 4 мая все очень удивились. После этого возросло доверие к ЗРК Patriot.

Нам удалось создать щит над государством благодаря нашим иностранным партнерам. Но если наши иностранные партнеры отвернутся от нас, мы вернемся к началу войны, когда люди просто не выходили из своих укрытий, а россияне пытались превратить наши города в сплошные руины,

– объяснил собеседник.

По его словам, Patriot постоянно перемещается. Это делается для того, чтобы россияне не узнали местонахождение ЗРК.

Что говорят эксперты о ЗРК Patriot