Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его мнению, это наиболее логичный шаг, ведь современные системы ПВО способны лучше прикрыть города с воздуха, чем старые советские системы.

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Patriot очень дорогие

Черник предполагает, что после получения Украиной новейших систем ПВО, в том числе Patriot, такие комплексы ПВО, как С-300, С-300 и ЗРК "Бук" будут перемещаться ближе к линии разграничения.

"Такие системы, как МІМ-104 точно не будут перемещены на линию фронта. Почему? Прежде всего, это ее цена – она ужасно дорогая. Лишь одна пусковая установка стоит 200 миллионов долларов. Батарея имеет от 4 до 8 ПУ. Добавьте машину вычисления, которая также очень дорогая. Одна ракета – 4 миллиона долларов", – рассказал военный эксперт.

По его мнению, чем более новые системы ПВО будут заходить в Украину, тем более старые системы будут использоваться непосредственно на линии фронта.

Он также отметил, что противник постоянно изучает нашу систему ПВО и пытается понять, где есть слабые места. В то же время, россияне значительно уступают нам в интеллектуальном плане, поэтому им это не поможет.

Украина получила современные ПВО