Про це 24 Каналу Розповів військовий експерт Петро Черник. На його думку, це найбільш логічний крок, адже сучасні системи ППО здатні краще прикрити міста з повітря ніж старі радянські системи.

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Patriot дуже дорогі

Черник припускає, що після отримання Україною новітніх систем ППО, в тому числі й Patriot, такі комплекси ППО, як С-300, С-300 та ЗРК "Бук" будуть переміщуватись ближче до лінії розмежування.

"Такі системи, як МІМ-104 точно не будуть переміщенні на лінію фронту. Чому? Найперше, це її ціна – вона страшенно дорога. Лише одна пускова установка коштує 200 мільйонів доларів. Батарея має від 4 до 8 ПУ. Додайте машину обчислювання, яка також дуже дорога. Одна ракета – 4 мільйони доларів", – розповів військовий експерт.

На його думку, чим новіші системи ППО будуть заходити в Україну, тим більше старших систем будуть використовувати безпосередньо на лінії фронту.

Він також зазначив, що противник постійно вивчає нашу систему ППО та намагається збагнути, де є слабкі місця. Водночас росіяни значно поступаються нам в інтелектуальному плані, тому їм це не допоможе.

Україна отримала сучасні ППО