Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выложил сообщение пост в соцсетях. Он отметил, что СМИ разнесли слова командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева о том, что ракет в ПЗРК хватит всего на несколько массированных атак со стороны России.

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Что рассказал Игнат

Спикер ВС ВСУ объяснил, что очевидно говорилось о российских атаках 29 декабря и 2 января, а также ракетах к ЗРК среднего и большого радиуса действия Patriot.

Ну конечно, а что тут нового? Всегда так было, и в прошлом году, и летом, и сейчас! Партнеры предоставляют ракеты по необходимости, я бы тут даже сказал, по насущной необходимости! Конечно, зенитные ракеты для нас – это дефицитный товар, как советские – до С-300 и Бук-М1, так и западные. Мы их не производим и постоянно получаем от партнеров из разных стран,

– отметил он.

Кроме этого Игнат объяснил, что, если Украина на своей территории развернет склады для хранения западных зенитных ракет, то они непременно станут приоритетной целью для российских захватчиков. Он также высмеял кремлевскую пропаганду из-за фейков о якобы уничтожении миллиона таких складов вместе с самолетами.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что ничего экстраординарного не происходит. Он напомнил, что Россия такими массированными атаками пытается постепенно истощать ПВО и заставлять украинских защитников тратить драгоценный боекомплект. По его словам, захватчики это делают каждый день и ночь. Оккупанты тоже тратят дорогие ракеты, которые прямо с конвейера направляются на носители.

Что этому предшествовало

Недавно командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в интервью AFP сообщил, что боеприпасов для переносных зенитно-ракетных комплексов мобильных групп противовоздушной обороны Киева достаточно, чтобы выдержать несколько мощных российских атак. Генерал-лейтенант отмечал, что Украине необходима помощь от западных партнеров в среднесрочной и долгосрочной перспективе для пополнения ракетного запаса.

Также Наев высоко оценил работу украинских ПВО во время последних атак со стороны государства-террориста. По его словам, эффективность наших защитников составила около 90%.

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