Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат виклав допис у соцмережах. Він зауважив, що ЗМІ рознесли слова командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва про те, що ракет до ПЗРК вистачить лише на кілька масованих атак з боку Росії.

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Що розповів Ігнат

Спікер ПС ЗСУ пояснив, що вочевидь мовилося про російські атаки 29 грудня та 2 січня, а також про ракети до ЗРК середнього та великого радіуса дії Patriot.

Ну звісно ж, а що тут нового? Завжди так було, і торік, і влітку, і зараз! Партнери надають ракети за потребою, я тут б навіть сказав, за нагальною потребою! Звісно, зенітні ракети для нас це дефіцитний товар, як радянські – до С-300 та Бук-М1, так і західні. Ми їх не виробляємо і постійно отримуємо від партнерів з різних країн,

– зазначив він.

Крім цього Ігнат пояснив, що, якщо Україна на своїй території розгорне склади для зберігання західних зенітних ракет, то вони неодмінно стануть пріоритетною ціллю для російських загарбників. Він також висміяв кремлівську пропаганду через фейки про нібито знищення мільйона таких складів разом з літаками.

Речник Повітряних сил наголосив, що нічого екстраординарного не відбувається. Він нагадав, що Росія такими масованими атаками намагається поступово виснажувати нашу ППО та змушувати українських захисників витрачати дорогоцінний боєкомплект. За його словами, загарбники це роблять щодня та щоночі. Окупанти теж витрачають дорогі ракети, які просто з конвеєра направляються на носії.

Що цьому передувало

Нещодавно командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в інтерв'ю AFP повідомив, що боєприпасів для переносних зенітно-ракетних комплексів мобільних груп протиповітряної оборони Києва достатньо, аби витримати кілька потужних російських атак. Генерал-лейтенант наголошував, що Україні потрібна допомога від західних партнерів у середньостроковій та довгостроковій перспективі для поповнення ракетного запасу.

Також Наєв високо оцінив роботу української ППО під час останніх атак з боку держави-терориста. За його словами, ефективність наших захисників становила близько 90 відсотків.

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