Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він наголосив, що посилення української ППО є інтересом зокрема й Заходу, якому Україна вдячна за всю надану допомогу.

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Україна збиває "Кинджали"

Командувачі повітряних Сил, ЗСУ та Верховий Головнокомандувач вже подякували українській ППО за відбиття останніх атак, які унаочнили, наскільки багато роботи мають захисники українського неба. І для того, щоб їм протистояти, Сили оборони потребують більшої кількості зброї та боєкомплекту.

"Нам потрібно більше засобів саме для знищення ракет Х-47М2 "Кинджал". В такій кількості (знищення "Кинджалів" – 24 Канал) є рекордним. До цього (масованого обстрілу 2 січня – 24 Канал) було знищено 15 з 53 ракет, а на сьогодні вже маємо 25 із 63 запущених", – зазначив Ігнат.

Зверніть увагу! Перші 2 батареї Patriot Україна отримала ще на початку 2023 року від США та Німеччини, а також – 2 пускові установки від Нідерландів. Згодом Німеччина передала Україні ще 2 пускові установки, а 14 грудня стало відомо, що Берлін передав Україні ще один комплекс Patriot. Також на озброєнні Сил оборони перебуває європейський ЗРК SAMP/T, здатний перехоплювати балістичні ракети. Втім, як зазначав улітку Михайло Подоляк, для повного захисту українського неба потрібно 10 – 12 сучасних комплексів ППО, здатних перехоплювати балістичні цілі.

Знищення російських ракет впливає на Захід

Виробники зброї активно реагують на такі події, як збиття 10 "Кинджалів" українською ППО. Саме російсько-українська війна допомогла їм зрозуміти, що їхня зброя дійсно працює й що обсяг її виробництва потрібно збільшувати.

Пояснення: в червні 2023 року компанія-виробник Patriot оголосила, що планує виготовити п'ять батарей свого ЗРК для України до кінця 2024 року. Водночас компанія планує наростити виробництво своїх комплексів до 12 одиниць на рік. У статті WSJ, де була опублікована ця інформація, було зазначено, що Patriot став "героєм російсько-української війни", нарешті приступивши до тієї роботи, для якої його було створено 40 років тому.

"Одними літаками, на що робили ставку наші західні партнери, ППО працювати не зможе. Це сьогоднішні виклики, що стоять перед світом. Такі ракети, як "Кинджал" чи балістику, літаками не зіб'єш", – наголосив Ігнат.

Саме тому у відповідь на ці виклики західна промисловість почала збільшувати свої виробничі потужності. Найкращу рекламу в протидії російським ракетам отримали саме американські Patriot, хоча й німецькі IRIS-T та норвезькі NASAMS чудово себе проявили.

Тепер перед європейськими країнами стоїть завдання наростити повітряний щит України, адже саме наша держава має стати захисником Європи. Відповідно, в такій ситуації не допомагати Україні для Заходу означатиме не допомагати самому собі.

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