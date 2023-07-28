Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, тактика Росії зрозуміла – окупанти використовують масовані атаки безпілотників, щоб перевантажити українські системи протиповітряної оборони, а потім паралельно використовують балістичні ракети для атак на інфраструктуру.

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Скільки Україні потрібно систем Patriot для повного захисту

Подоляк зазначив, що Україні не вистачає сучасних зенітних комплексів. Зокрема, таких як Patriot, що здатні вражати російські ракети нового покоління – "Онікс" і "Кинджал".

Через дефіцит цих систем ми не можемо охопити всі частини країни,

– наголосив радник.

За його словами, Україні потрібно 10 – 12 Patriot або подібних систем, щоб мати можливість захистити всю свою територію.

Подоляк додав, що нещодавні удари по Одесі показали, що посилення систем ППО було правильним як з економічної, так і з моральної точок зору.

"Виправити все це пізніше буде набагато дорожче, ніж забезпечити систему Patriot для захисту півдня", – підсумував радник очільника ОП.

Цікаво! Німеччина вперше вирішила передати Україні ППО Patriot в січні 2023 року. З того часу Берлін доставляв нашій державі як самі зенітно-ракетні комплекси, так і ракети до них.

ЗРК Patriot проти російських "Кинджалів"

Ще минулого року США та Німеччина вирішили надати Києву ЗРК Patriot, про які тривалий час він просив. Цієї весни перші батареї розгорнули в Україні.

Уночі 4 травня росіяни під час чергової атаки запустили аеробалістичну ракету "Кинджал". Кремлівська пропаганда заявляла, що її збити неможливо, однак українським силам ППО за допомогою ЗРК Patriot вдалося це зробити. Наші військові стали першими, хто знищив передову російську ракету.

У відповідь окупанти почали заявляти про нібито знищення ЗРК Patriot. Проте це виявилося лише їхньою черговою фантазією, адже батарея має чимало компонентів, які стоять на певній відстані одне від одного, тож знищити її однією ракетою просто неможливо.

Уночі 16 травня росіяни запустили ще 6 "Кинджалів" у напрямку Києва. Їх усіх знищила українська ППО. Таким чином за місяць ЗРК Patriot знищив 7 найновіших російських ракет, проти яких тривалий час не було ефективного захисту.



На що здатні ЗРК Patriot / інфографіка 24 каналу