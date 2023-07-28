Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, тактика России ясна – оккупанты используют массированные атаки беспилотников, чтобы перегрузить украинские системы противовоздушной обороны, а затем параллельно используют баллистические ракеты для атак на инфраструктуру.
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Сколько Украине нужно систем Patriot для полной защиты
Подоляк отметил, что Украине не хватает современных зенитных комплексов. В частности, таких как Patriot, способные поражать российские ракеты нового поколения – "Оникс" и "Кинжал".
Из-за дефицита этих систем мы не можем охватить все части страны,
– подчеркнул советник.
По его словам, Украине нужно 10-12 Patriot или подобных систем, чтобы иметь возможность защитить всю свою территорию.
Подоляк добавил, что недавние удары по Одессе показали, что усиление систем ПВО было верным как с экономической, так и с моральной точки зрения.
"Исправить все это позже будет гораздо дороже, чем обеспечить систему Patriot для защиты юга", – подытожил советник руководителя ОП.
ЗРК Patriot против российских "Кинжалов"
Еще в прошлом году США и Германия решили предоставить Киеву ЗРК Patriot, о которых он долго просил. Этой весной первые батареи развернули в Украине.
Ночью 4 мая россияне во время очередной атаки запустили аэробалистическую ракету "Кинжал". Кремлевская пропаганда заявляла, что ее сбить невозможно, однако украинским силам ПВО с помощью ЗРК Patriot удалось это сделать. Наши военные стали первыми, кто уничтожил передовую российскую ракету.
В ответ оккупанты начали заявлять о якобы уничтожении ЗРК Patriot. Однако это оказалось лишь их очередной фантазией, ведь у батареи немало компонентов, которые стоят на определенном расстоянии друг от друга, поэтому уничтожить ее одной ракетой просто невозможно.
Ночью 16 мая россияне запустили еще 6 "Кинжалов" в направлении Киева. Их всех уничтожило украинское ПВО. Таким образом, за месяц ЗРК Patriot уничтожил 7 новейших российских ракет, против которых длительное время не было эффективной защиты.