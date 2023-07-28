Как свидетельствует обновленный список переданного оружия, публикуемый немецким правительством, Украина получила шесть ВСУ Gepard и более 15 тысяч боеприпасов к ним.

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Украина уже получила 46 ВСУ Gepard

До этого Германия передала Украине 40 ВСУ Gepard.

Также в новый пакет помощи входят более 2600 дымовых снарядов калибра 155 мм, 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206, 20 разведывательных БПЛА RQ-35 Heidrun, 13 разведывательных дронов Vector.

Кроме того, Германия передает восемь карет скорой помощи и восемь стоматологических стерилизаторов.

Германии передала Украине танки Leopard 1 A5

21 июля Германия отчиталась о доставленную в Украину партию военной помощи, среди которой – десять танков Leopard 1 A5. Кроме того, в пакет военной помощи вошли:

20 пулеметов MG3 для танков и бронетехники;

1035 155-миллиметровых артснарядов и 2064 дымовых боеприпасов;

мостовая система и 12 прицепов;

10 радаров SurveilSPIRE;

16 грузовиков Zetros;

100 000 аптечек.

Добавим, что на саммите НАТО Германия объявила, что передаст украинской армии еще два ЗРК Patriot. Этот комплекс способен сбивать баллистику, в частности "Кинжалы".

Также Германия сообщила, что передаст Украине ракеты ЗРК Patriot.