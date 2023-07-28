Як свідчить оновлений список переданої зброї, який публікує німецький уряд, Україна отримала шість ЗСУ Gepard і понад 15 тисяч боєприпасів до них.

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Україна вже отримала 46 ЗСУ Gepard

До цього Німеччина передала Україні 40 ЗСУ Gepard.

Також у новий пакет допомоги входять понад 2600 димових снарядів калібру 155 мм, 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206, 20 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun, 13 розвідувальних дронів Vector.

Крім того, Німеччина передає вісім карет швидкої допомоги і вісім стоматологічних стерилізаторів.

Німеччини передала Україні танки Leopard 1 A5

21 липня Німеччина відзвітувала про доставлену в Україну партію військової допомоги, серед якої – десять танків Leopard 1 A5. Крім того, до пакета військової допомоги увійшли:

20 кулеметів MG3 для танків та бронетехніки;

1035 155-міліметрових артснарядів та 2064 димових боєприпасів;

мостова система та 12 причепів;

10 радарів SurveilSPIRE;

16 вантажівок Zetros;

100 000 аптечок.

Додамо, що під час саміту НАТО Німеччина оголосила, що передасть українській армії ще два ЗРК Patriot. Цей комплекс здатен збивати балістику, зокрема "Кинджали".

Також Німеччина повідомила, що передасть Україні ракети до ЗРК Patriot.