Про це 24 Каналу розповів головний редактор видання Defense Express Олег Катков. За його словами, інформація німецьких ЗМІ про можливу передачу Україні додаткових установок Gepard – надзвичайно позитивна.
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Чому Gepard виявився настільки ефективним
Як наголосив Катков, установку Gepard важко вважати надсучасною технікою. Її зняли з озброєння Бундесверу ще у 2000-х роках. Однак вона виявилася надзвичайно ефективною в Україні. Ця система влучно збиває як дрони-камікадзе, так і крилаті ракети.
Одна з переваг Gepard – наявність власної радіолокаційної системи, за допомогою якою обчислюються всі деталі щодо ураження цілей. Екіпаж бере на приціл умовний дрон-камікадзе, а далі все працює автоматично.
Чув інформацію від бійців, що для того, щоб знищити Shahed-136, потрібна 1 (максимум 2) черги. Це до 14 снарядів. При тому, що зазвичай (зі схожих установок – 24 Канал) потрібно десь 7 – 8. Це доволі економно, коли говоримо про такі дешеві дрони як Shahed-136,
– зауважив Катков.
Варто додати, що завдяки власній РЛС Gepard може працювати в будь-який період доби та за будь-якої погоди. До прикладу, тим ж розрахункам з ПЗРК значно важче збивати цілі вночі або в туман чи при низьких хмарах.
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Єдина проблема в установках Gepard – боєприпаси. Але вона потроху вирішується.
Є проблема з специфічними 35-міліметровими боєприпасами до гармати, яка там встановлена. Їх ліцензія на виробництво належить швейцарській компанії, а там блокують будь-який реекспорт. Хоча зараз пішли розмови, що можуть зробити винятки. До того була спроба домовитися з Бразилією, але там відмовилися передавати і техніку, і боєприпаси,
– розповів Катков.
Натомість німецький Rheinmetall вже починає виробництво цих боєприпасів. Тому проблема буде вирішена.
Військова допомога від Німеччини: останні новини
- Німеччина надала ліцензію на продаж Україні старих танків Leopard 1. Відповідну інформацію підтвердили в уряді країни.
- Також Німеччина веде переговори з Катаром про закупівлю установок Gepard. Раніше там придбали їх і використовували для безпеки під час чемпіонату світу.
- Нараз відомо, що йдеться про 15 установок Gepard.