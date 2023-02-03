Про це 24 Каналу розповів головний редактор видання Defense Express Олег Катков. За його словами, інформація німецьких ЗМІ про можливу передачу Україні додаткових установок Gepard – надзвичайно позитивна.

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Чому Gepard виявився настільки ефективним

Як наголосив Катков, установку Gepard важко вважати надсучасною технікою. Її зняли з озброєння Бундесверу ще у 2000-х роках. Однак вона виявилася надзвичайно ефективною в Україні. Ця система влучно збиває як дрони-камікадзе, так і крилаті ракети.

Одна з переваг Gepard – наявність власної радіолокаційної системи, за допомогою якою обчислюються всі деталі щодо ураження цілей. Екіпаж бере на приціл умовний дрон-камікадзе, а далі все працює автоматично.

Чув інформацію від бійців, що для того, щоб знищити Shahed-136, потрібна 1 (максимум 2) черги. Це до 14 снарядів. При тому, що зазвичай (зі схожих установок – 24 Канал) потрібно десь 7 – 8. Це доволі економно, коли говоримо про такі дешеві дрони як Shahed-136,

– зауважив Катков.

Варто додати, що завдяки власній РЛС Gepard може працювати в будь-який період доби та за будь-якої погоди. До прикладу, тим ж розрахункам з ПЗРК значно важче збивати цілі вночі або в туман чи при низьких хмарах.

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Єдина проблема в установках Gepard – боєприпаси. Але вона потроху вирішується.

Є проблема з специфічними 35-міліметровими боєприпасами до гармати, яка там встановлена. Їх ліцензія на виробництво належить швейцарській компанії, а там блокують будь-який реекспорт. Хоча зараз пішли розмови, що можуть зробити винятки. До того була спроба домовитися з Бразилією, але там відмовилися передавати і техніку, і боєприпаси,

– розповів Катков.

Натомість німецький Rheinmetall вже починає виробництво цих боєприпасів. Тому проблема буде вирішена.

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