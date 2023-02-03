Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков. По его словам, информация немецких СМИ о возможной передаче Украине дополнительных установок Gepard – чрезвычайно положительная.

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Почему Gepard оказался настолько эффективным

Как подчеркнул Катков, установку Gepard сложно считать сверхсовременной техникой. Ее сняли с вооружения Бундесвера еще в 2000-х годах. Однако она оказалась очень эффективной в Украине. Эта система метко сбивает как дроны-камикадзе, так и крылатые ракеты.

Одно из преимуществ Gepard – наличие собственной радиолокационной системы, с помощью которой вычисляются все детали по поводу поражения целей. Экипаж берет на прицел условный дрон-камикадзе, а дальше все работает автоматически.

Слышал информацию от бойцов, что для того, чтобы уничтожить Shahed-136, нужна 1 (максимум 2) очереди. Это до 14 снарядов. При том, что обычно (из похожих установок – 24 Канал) нужно где-то 7 – 8. Это довольно экономно, когда говорим о таких дешевых дронах как Shahed-136,

– заметил Катков.

Следует добавить, что благодаря собственной РЛС Gepard может работать в любой период суток и в любую погоду. К примеру, тем же расчетам по ПЗРК значительно труднее сбивать цели ночью или в туман.

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Единственная проблема в установках Gepard – боеприпасы. Но она постепенно решается.

Есть проблема со специфическими 35-миллиметровыми боеприпасами к пушке, которая там установлена. Их лицензия на производство принадлежит швейцарской компании, а там блокируют реэкспорт. Хотя сейчас пошли разговоры, что могут сделать исключения. До этого была попытка договориться с Бразилией, но там отказались передавать и технику, и боеприпасы.

– рассказал Катков.

Немецкий Rheinmetall уже начинает производство этих боеприпасов. Потому проблема будет решена.

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