В него войдут не только танки, но и другое необходимое для наших военных оборудование. О пакете помощи рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Что получит Украина от Германии

Благодарим наших немецких союзников за новый пакет помощи,

– отметил Ермак.

В новый пакет военной помощи входят:

10 танков Leopard 1А5;

20 пулеметов MG3 для танков и бронетехники;

1035 155-миллиметровых артснарядов и 2064 дымовых боеприпасов;

мостовая система и 12 прицепов;

10 радаров SurveilSPIRE;

16 грузовиков Zetros;

100 000 аптечек.

Между тем, существует вероятность, что мы уже в этом году получим F-16. В то же время, в США назвали приоритет в вооружении для Украины.

F-16 могут прибыть быстрее

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он отметил, что в ближайшие дни США объявят о новом пакете военной помощи для нашего государства.

По словам Кирби, Украина может получить F-16 до конца года. Впрочем, следует понимать, что в приоритете сейчас артиллерия, амуниция, ПВО и броня.

Что им действительно нужно, это артиллерия, амуниция, ПВО и броня – танки. И по всем четырем пунктам мы оказали невероятное количество помощи и, откровенно говоря, с беспрецедентной скоростью. Это четыре возможности, которые им нужны. Если вы посмотрите на пакеты помощи, как тот, что мы объявили вчера, – и будет еще один в ближайшие дни – вы увидите, что мы действительно пытаемся предоставить им эти возможности,

– подчеркнул он.

Кирби отметил, что F-16 действительно может появиться в Украине до конца года. В то же время он объяснил, что только западные истребители не смогут внести изменения. Нашим военным необходима артиллерия.

"И потому президент США принял непростое решение о предоставлении кассетных боеприпасов. Они выстреливают тысячи снарядов в день. Это настоящая перестрелка", – добавил он.

В то же время, следует понимать, что F-16 нужны не только на поле боя. Эти истребители помогут усилить защиту неба над Украиной и приблизиться к сбитию 100 процентов ракет и дронов.