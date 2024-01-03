Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подчеркнул, что усиление украинской ПВО является интересом в том числе и Запада, которому Украина очень благодарна за всю переданную помощь.
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Украина сбивает "Кинжалы"
Командующие воздушными силами, ВСУ и Верховым Главнокомандующим уже поблагодарили украинскую ПВО за отражение последних атак, которые наглядно показали, насколько много работы имеют защитники украинского неба. И для того, чтобы им противостоять, Силы обороны требуют большего количества оружия и боекомплекта.
"Нам нужно больше средств именно для уничтожения ракет "Кинжал". В таком количестве (уничтожение "Кинжалов" – 24 Канал) является рекордным. До этого (массированного обстрела 2 января – 24 Канал) было уничтожено 15 из 53 ракет, а на сегодня уже имеем 25 из 63 запущенных", – отметил Игнат.
Уничтожение российских ракет влияет на Запад
Производители оружия активно реагируют на такие события, как уничтожение 10 "Кинжалов" украинской ПВО. Именно российско-украинская война помогла им понять, что их оружие действительно работает и что объем его производства нужно увеличивать.
"Одними самолетами, на которые делали ставку наши западные партнеры, ПВО работать не может. Это сегодняшние вызовы, стоящие перед миром. Такие ракеты, как "Кинжал" или баллистику, самолетами не собьешь", – подчеркнул Игнат.
Именно поэтому, в ответ на эти вызовы, западная промышленность начала увеличивать свои производственные мощности. Лучшую рекламу в противодействии российским ракетам получили именно американские Patriot, хотя и немецкие IRIS-T и норвежские NASAMS превосходно проявили себя.
Теперь перед европейскими странами стоит задача нарастить воздушный щит Украины, ведь именно наше государство должно стать защитником Европы. Соответственно, в такой ситуации не помогать Украине для Запада будет не помогать самому себе.
Что известно о последних ракетных атаках России
- В ходе последних массированных обстрелов 29 декабря и 2 января Россия применила 122 и 99 ракет, из которых Силы обороны уничтожили 87 и 72 соответственно. При этом во время атаки 29 декабря враг использовал 5 "Кинжалов" и 14 других баллистических ракет, а во время атаки 2 января – 10 "Кинжалов" и 12 других баллистических ракет.
- Атака 29 декабря была нацелена на Львов, Харьков, Днепр, Запорожье и Одессу, а больше всего пострадал Киев, в котором зафиксировали попадания в жилые здания и складское помещение, что унесло много жизней горожан. По последней информации, в результате действий оккупантов погибли 30 киевлян.
- В то же время атака 2 января была направлена на Киев и Харьков. В последнем одна из ракет существенно разрушила жилые дома, из-за чего, по последней информации, погиб один человек и еще 62 были ранены.