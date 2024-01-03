Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подчеркнул, что усиление украинской ПВО является интересом в том числе и Запада, которому Украина очень благодарна за всю переданную помощь.

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Украина сбивает "Кинжалы"

Командующие воздушными силами, ВСУ и Верховым Главнокомандующим уже поблагодарили украинскую ПВО за отражение последних атак, которые наглядно показали, насколько много работы имеют защитники украинского неба. И для того, чтобы им противостоять, Силы обороны требуют большего количества оружия и боекомплекта.

"Нам нужно больше средств именно для уничтожения ракет "Кинжал". В таком количестве (уничтожение "Кинжалов" – 24 Канал) является рекордным. До этого (массированного обстрела 2 января – 24 Канал) было уничтожено 15 из 53 ракет, а на сегодня уже имеем 25 из 63 запущенных", – отметил Игнат.

Обратите внимание! Первые 2 батареи Patriot Украина получила еще в начале 2023 года от США и Германии, а также – 2 пусковые установки от Нидерландов. Впоследствии Германия передала Украине еще две пусковые установки, а 14 декабря стало известно, что Берлин передал Украине еще один комплекс Patriot. Также на вооружении Сил обороны находится европейский ЗРК SAMP/T, способный перехватывать баллистические ракеты. Впрочем, как отметил летом Михаил Подоляк, для полной защиты украинского неба требуется 10 – 12 современных комплексов ПВО, способных перехватывать баллистические цели

Уничтожение российских ракет влияет на Запад

Производители оружия активно реагируют на такие события, как уничтожение 10 "Кинжалов" украинской ПВО. Именно российско-украинская война помогла им понять, что их оружие действительно работает и что объем его производства нужно увеличивать.

Пояснение: в июне 2023 года компания-производитель Patriot объявила, что планирует изготовить пять батарей своего ЗРК для Украины до конца 2024 года. В то же время она планирует нарастить производство своих комплексов до 12 единиц в год. В статье WSJ, где была опубликована эта информация, было отмечено, что Patriot стал "героем российско-украинской войны", наконец приступив к той работе, для которой он был создан 40 лет назад.

"Одними самолетами, на которые делали ставку наши западные партнеры, ПВО работать не может. Это сегодняшние вызовы, стоящие перед миром. Такие ракеты, как "Кинжал" или баллистику, самолетами не собьешь", – подчеркнул Игнат.

Именно поэтому, в ответ на эти вызовы, западная промышленность начала увеличивать свои производственные мощности. Лучшую рекламу в противодействии российским ракетам получили именно американские Patriot, хотя и немецкие IRIS-T и норвежские NASAMS превосходно проявили себя.

Теперь перед европейскими странами стоит задача нарастить воздушный щит Украины, ведь именно наше государство должно стать защитником Европы. Соответственно, в такой ситуации не помогать Украине для Запада будет не помогать самому себе.

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