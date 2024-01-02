Военный аналитик, глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут назвал российскую атаку 2 января самой масштабной в мире, передает 24 Канал. Как известно, враг запустил почти сто средств воздушного нападения, большинство из которых сбила украинская ПВО.

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"Поблагодарите знакомых ПВОшников — сегодня они успешно отбили самую масштабную в мире комбинированную ракетную атаку с применением гиперзвукового оружия. ПВО – топ", – написал Чмут в соцсети X, ранее известной как Twitter.

Он также добавил, что ни одна страна мира никогда не воевала с таким оружием. Более того, ни одна не отражала таких атак.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Что запустила Россия 2 января

Вражеская атака началась с ночи – тогда на Украину летели десятки дронов "Шахед". Под утро россияне запустили разные типы ракет:

не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55;

10 аэробалистических ракет "Кинжал";

3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр";

12 баллистических ракет типа Искандер-М/С-300/С-400;

4 противорадиолокационные ракеты Х-31П.

По предварительным данным, всего враг запустил 99 различных ракет, 72 из которых сбила противовоздушная оборона Украины

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