Военный аналитик, глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут назвал российскую атаку 2 января самой масштабной в мире, передает 24 Канал. Как известно, враг запустил почти сто средств воздушного нападения, большинство из которых сбила украинская ПВО.
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"Поблагодарите знакомых ПВОшников — сегодня они успешно отбили самую масштабную в мире комбинированную ракетную атаку с применением гиперзвукового оружия. ПВО – топ", – написал Чмут в соцсети X, ранее известной как Twitter.
Он также добавил, что ни одна страна мира никогда не воевала с таким оружием. Более того, ни одна не отражала таких атак.
Что запустила Россия 2 января
Вражеская атака началась с ночи – тогда на Украину летели десятки дронов "Шахед". Под утро россияне запустили разные типы ракет:
- не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55;
- 10 аэробалистических ракет "Кинжал";
- 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр";
- 12 баллистических ракет типа Искандер-М/С-300/С-400;
- 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П.
По предварительным данным, всего враг запустил 99 различных ракет, 72 из которых сбила противовоздушная оборона Украины
Российская атака 2 января: последние новости
- Основным направлением вражеского удара стала украинская столица, в нескольких районах которой повреждена гражданская инфраструктура. Многие пострадали, также есть погибшие.
- Надо сказать, что Киев еще не полностью пришел в себя после российской атаки 29 декабря. По состоянию на 22:30 1 января известно о 29 погибших.
- Еще одной вражеской целью 2 января стал Харьков. Число пострадавших растет. По состоянию на 14:21 известно о 52 раненых, в том числе детей. Есть одна погибшая.