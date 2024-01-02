Россияне одна за другой запускают ракеты, среди них "Кинжалы". В Киеве давно не было так громко. Возможны повторные пуски, не выходите из укрытий.
Смотрите также Россия атакует ракетами из Ту-95МС: в Киеве слышали взрывы, работает ПВО
Сколько человек пострадало в результате ракетных ударов по Киеву 2 января, в каком они состоянии
В 8:15 говорилось о трех пострадавших в одном из домов в Соломенском районе столицы. Людей госпитализировали.
К сожалению, количество постоянно растет. На 9:09 известно о 16 пострадавших.
Что известно об атаке на Киев 2 января
В столице героически работает ПВО, а на местах попаданий – экстренные службы. Враг атакует волнообразно, громкие взрывы постоянно раздаются на обоих берегах Днепра.
На 8:24 известно о ряде попаданий в столице:
- В Подольском районе пожар в нескольких местах.
- В Святошинском попадание в здание социальной инфраструктуры.
- В Печерском есть попадание в крышу многоэтажки.
- В Оболонском горит складское помещение.
- В Деснянском есть возгорание в здании супермаркета.
В результате атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах.
Еще есть перебои с водоснабжением, а на Подоле повредило газовую трубу.