В части столицы во время тревоги пропал свет. Заметим, что российская атака продолжается, так что не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии, призывает 24 Канал.

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Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашей телеграме.

В части Киева проблемы со светом и водой

Виталий Кличко сообщил, что часть объектов и жилых домов обесточены. Трудности со светом в нескольких районах столицы.

Также в некоторых районах временно отсутствует давление в водопроводной сети, отметил мэр.

Из-за атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах,

– рассказали в ДТЭК.

Подчеркнули, что как только ситуация позволит, всем обязательно вернут свет.

"Верьте в энергетиков и ПВО!" – подчеркнули в компании.

В 08:37 в ДТЭК сообщили, что из-за российской атаки также отсутствует свет в Бучанском и Вышгородском районах.

К слову В Печерском районе обломки ракет упали на жилой дом

Важно! Оккупанты запустили в направлении Киева "Кинжалы". Об этом сообщили в воздушных силах. Х-47М2 "Кинжал" – аэробалистическая ракета, которую очень трудно перехватить. Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности. Находитесь в укрытии, ведь это может спасти жизнь.