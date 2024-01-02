Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что падение произошло в Печерском районе. Кроме того, обломки вражеского оружия упали в других районах города.
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Что известно о падении обломков в Киеве
В результате ракетной атаки зафиксировано падение останков в Печерском р-не на крышу многоэтажного жилого дома,
– заявил Сергей Попко.
По уточненным данным – обломки упали на крышу девятиэтажного жилого дома и один многоэтажный дом.
Также остатки ракет также упали:
- в Голосеевском районе – на открытой территории;
- в Оболонском районе – на нежилую застройку;
- в Святошинском – данные уточняют;
- в Подольском районе – повреждена газовая труба.
"Оперативные службы следуют на места. Находитесь в укрытиях", – призвал чиновник.
Мэр Виталий Кличко сообщил о трех пострадавших в одном из домов в Соломенском районе столицы.
Всех их госпитализировали. Медики продолжают работать на месте,
– сказал городской голова Киева.
По его словам, также в некоторых районах столицы Украины отсутствует давление в водопроводной сети.
В КГВА сообщили также, что из-за атаки временно отсутствует свет в части домов:
- Шевченковском,
- Святошинском,
- Голосеевском,
- Оболонском районах.
Россия массированно атаковала Украину
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- Кроме того, по Харькову Россия нанесла не менее 4 ударов. В частности, по центральной части города. Известно, что повреждены многоквартирные жилые дома, автомобили, возникли пожары. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что информация о пострадавших уточняется.