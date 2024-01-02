Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що падіння сталося в Печерському районі. Окрім того, уламки ворожої зброї впали в інших районах міста.
Дивіться також Росія атакує ракетами з Ту-95МС: у Києві чули вибухи, працює ППО
Що відомо про падіння уламків у Києві
Внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння решток в Печерському р-ні на дах багатоповерхового житлового будинку,
– заявив Сергій Попко.
За уточненими даними – уламки впали на дах дев'ятиповерхового житлового будинку та на один багатоповерховий будинок.
Також рештки ракет також впали:
- в Голосіївському районі – на відкритій території;
- в Оболонському районі – на нежитлову забудову;
- у Святошинському – дані уточнюють;
- в Подільському районі – пошкоджено газову трубу.
"Оперативні служби слідують на місця. Перебувайте в укриттях", – закликав посадовець.
Мер Віталій Кличко повідомив про трьох постраждалих в одному з будинків у Солом'янському районі столиці.
Всіх їх госпіталізували. Медики продовжують працювати на місці,
– сказав міський голова Києва.
За його словами, також у деяких районах столиці України тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.
У КМВА повідомили також, що через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у:
- Шевченківському,
- Святошинському,
- Голосіївському,
- Оболонському районах.
Росія масовано атакувала Україну
- Росія вранці 2 січня підняла у небо 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які атакували Україну крилатими ракетами.
- Вибухи пролунали в Кропивницькому, а також Харкові, Києві. Відомо, що у Києві працювала ППО.
- Окрім того, по Харкову Росія завдала щонайменше 4 удари. Зокрема, по центральній частині міста. Відомо, що пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, виникли пожежі. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що інформація щодо постраждалих уточнюється.