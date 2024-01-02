Повітряну тривогу в регіоні оголосили орієнтовно о 5:54 2 січня. Причина полягала у тому, що Росія підняла свої 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з яких запустила ракети по Україні.

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Що відомо про вибухи в Києві

Згідно з повідомленнями телеграм-каналів, вибух в Києві пролунав орієнтовно о 6:52 2 січня. У Київській міській військовій адміністрації прокоментували ситуацію.

Повітряна тривога триває! В столиці та області працює ППО,

– заявила місцева влада.

У КМВА закликали людей перебувати в укриттях цивільного захисту до відбою повітряної тривоги.

Орієнтовно о 7:08 Повітряні сили ЗСУ повідомили знову, що ракети летять в напрямку Києва.

Віталій Кличко орієнтовно о 7:23 також заявив про вибухи в столиці України.

Зокрема, в Голосіївському районі уламок ракети впав на відкритій території парку,

– заявив мер міста.

Повітряні сили ЗСУ орієнтовно о 7:25 попередили, щоб мешканці Києва перебували в укриттях. Адже у напрямку столиці летить багато ракет.