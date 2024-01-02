Росія знову атакувала Україну ударними дронами-камікадзе. У Повітряних силах відзвітували про роботу протиповітряної оборони.
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Знищено усі дрони
У Повітряних силах повідомили, що країна-агресорка атакувала 35 "Шахедами. Усі вдалося знищити. Протиповітряна оборона спрацювала на "відмінно".
Росіяни запускали дрони-камікадзе з мису Чауда – Крим та району Приморсько-Ахтарськ – Росія.
Повітряні сили продовжують тримати неба та захищати Україну від атак з повітря.
Росія запустила ракети
- Зранку 2 січня стало відомо про зліт бомбардувальників Ту-95. Згодом повідомили про пуски ракет. Саме з цих літаків Росія масовано обстріляла Україну 29 грудня.
- Станом на 6:24 повітряну тривогу оголосили по всій Україні. Також станом на 6:36 ракети вже зайшли у повітряний простір України. Повідомляють, що дві ракети Х-59 тримають курс на Миргород, що на Полтавщині.
- Крім цього, росіяни також запустили С-300 у бік Харківщини. Там загроза балістичного удару. Ракети рухаються у різних напрямках. Повідомляють про ракету у Переяслав – Хмельницькому районі Києва.