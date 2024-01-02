Россия снова атаковала Украину ударными дронами-камикадзе. В Воздушных силах отчитались о работе противовоздушной обороны.
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Уничтожены все дроны
В Воздушных силах сообщили, что страна-агрессорка атаковала 35 "Шахедами. Все удалось уничтожить. Противовоздушная оборона сработала на "отлично".
Россияне запускали дроны-камикадзе из мыса Чауда – Крым и района Приморско-Ахтарск – Россия.
Воздушные силы продолжают удерживать небо и защищать Украину от атак с воздуха.
Россия запустила ракеты
- Утром 2 января стало известно о взлете бомбардировщиков Ту-95. Впоследствии сообщили о пусках ракет. Именно из этих самолетов Россия массово обстреляла Украину 29 декабря.
- По состоянию на 6.24 воздушную тревогу объявили по всей Украине. Также по состоянию на 6.36 ракеты уже зашли в воздушное пространство Украины. Сообщают, что две ракеты Х-59 держат курс на Миргород Полтавской области.
- Кроме того, россияне также запустили С-300 в сторону Харьковщины. Там угроза баллистического удара. Ракеты двигаются в разных направлениях. Сообщают о ракете в Переяславе – Хмельницком районе Киева.