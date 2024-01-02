Утром 2 января часть Украины "покраснела". В некоторых регионах раздался сигнал воздушной тревоги, передает 24 Канал.

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Взлетели Ту-95

Воздушные силы сообщили, что россияне совершили пуски ракет с самолетов Ту-95. Речь идет о крылатых ракетах.

Всего в воздухе находится 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС,

– отметили там.

Также они призвали не игнорировать воздушные тревоги. Есть серьезная угроза обстрела, поэтому нужно спуститься в укрытие или воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать своей опасностью.



Во многих областях объявлена воздушная тревога / Скриншот 24 Канала

Россия атаковала ракетами из Ту-95 29 декабря