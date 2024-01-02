Зранку 2 січня вся Україна "почервоніла". У деяких регіонах прозвучав сигнал повітряної тривоги, передає 24 Канал.

Дивіться також Боротьба за життя триває․ Як Україна пережила 2023 і що на нас може чекати у 2024

Ракети зайшли у простір України

Ракети зайшли в повітряний простір Сумської області. Вони тримають напрямок на Миргород. Телеграм-канали пишуть про 2 ракети Х-59 у напрямку на Миргород Полтавської області.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Моніторингові канали пишуть про пуск С-300 курсом на Харківщину. У повітряних силах повідомили про загрозу балістичного удару.

Станом на 6:38 моніторингові канали пишуть про те, що ще ракети Х-101 заходять у Сумську область. Повітряні сили пишуть, що курс південно-західний.

Також повідомляють про невстановлену ракету на Криворізький район з Півдня.

Ще одна ракета рухається у напрямку Кропивницького, повідомили о 6:40.

Станом на 6:48 повідомляють про групу ракет на межі Черкаської та Київської областей. Курс західний.

О 6:51 з'явилась інформація про групу ракет в Херсонській області.

О 6:52 у Кропивницькому пролунали вибухи. Поки подробиць невідомо.

Одна з ракет, ймовірно, рухається в сторону Черкас.

Станом на 6:59 Повітряні сили попередили про ракету на Вінниччину. О 7:06 ракета змінила курс на Житомирщину.

Чотири ракети летять курсом на столицю. У Києві чули вибухи, повідомляють місцеві ЗМІ о 7:12. Там працюють сили протиповітряної оборони.

Злетіли Ту-95

Повітряні сили повідомили, що росіяни здійснили пуски ракет із літаків Ту-95. Мовиться про крилаті ракети.

Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС,

– наголосили там.

Також вони закликали не ігнорувати повітряні тривоги. Є серйозна загроза обстрілу, тому потрібно спуститися в укриття або скористатися правилом двох стін. Пам'ятайте звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати своєю небезпекою.



В багатьох областях оголошена повітряна тривога / Скриншот 24 Каналу

Станом на 6:24 тривогу оголосили по всій Україні.

Росія атакувала ракетами з Ту-95 29 грудня