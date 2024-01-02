Зранку 2 січня вся Україна "почервоніла". У деяких регіонах прозвучав сигнал повітряної тривоги, передає 24 Канал.
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Ракети зайшли у простір України
Ракети зайшли в повітряний простір Сумської області. Вони тримають напрямок на Миргород. Телеграм-канали пишуть про 2 ракети Х-59 у напрямку на Миргород Полтавської області.
Моніторингові канали пишуть про пуск С-300 курсом на Харківщину. У повітряних силах повідомили про загрозу балістичного удару.
Станом на 6:38 моніторингові канали пишуть про те, що ще ракети Х-101 заходять у Сумську область. Повітряні сили пишуть, що курс південно-західний.
Також повідомляють про невстановлену ракету на Криворізький район з Півдня.
Ще одна ракета рухається у напрямку Кропивницького, повідомили о 6:40.
Станом на 6:48 повідомляють про групу ракет на межі Черкаської та Київської областей. Курс західний.
О 6:51 з'явилась інформація про групу ракет в Херсонській області.
О 6:52 у Кропивницькому пролунали вибухи. Поки подробиць невідомо.
Одна з ракет, ймовірно, рухається в сторону Черкас.
Станом на 6:59 Повітряні сили попередили про ракету на Вінниччину. О 7:06 ракета змінила курс на Житомирщину.
Чотири ракети летять курсом на столицю. У Києві чули вибухи, повідомляють місцеві ЗМІ о 7:12. Там працюють сили протиповітряної оборони.
Злетіли Ту-95
Повітряні сили повідомили, що росіяни здійснили пуски ракет із літаків Ту-95. Мовиться про крилаті ракети.
Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС,
– наголосили там.
Також вони закликали не ігнорувати повітряні тривоги. Є серйозна загроза обстрілу, тому потрібно спуститися в укриття або скористатися правилом двох стін. Пам'ятайте звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати своєю небезпекою.
В багатьох областях оголошена повітряна тривога / Скриншот 24 Каналу
Станом на 6:24 тривогу оголосили по всій Україні.
Росія атакувала ракетами з Ту-95 29 грудня
- Тоді з різних аеродромів злетіло 17 бортів. Росія здійснила масований обстріл України та у багатьох регіонах влучили в цивільну інфраструктуру. Тоді, 29 грудня, у Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет у районі Каспійського моря – 04:00 – 05.00. Так і сталося і саме в цей час почався обстріл.
- Зауважимо, що стратегічні бомбардувальники Ту-95МС є носіями крилатих ракет Х-101 та Х-555, а також Х-55. Росія запустила не менше 90 цих ракет. Сили ППО України знищилли 87.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні 1360 крилатих ракет типу Х-101/555/55. З них сили ППО знищили 1045 одиниць.