2023 год для Украины был годом больших ожиданий. К сожалению, не все из них оправдались или оправдались не так, как бы хотелось. Однако произошло немало чрезвычайно важных событий, которые будут определять жизнь государства и его граждан в будущем. Весь год Украина прожила в сверхчеловеческой борьбе как на поле боя, так и на международной арене. И все же именно война определяла, определяет и вероятно будет определять все, что происходит с нашей жизнью в новом 2024 году.

Несмотря на мнения, сценарии и прогнозы отдельных военных командиров и представителей государств-союзников, сроки завершения войны зависели в этом году от многих факторов, в том числе и от устойчивости Украины. 24 Канал напоминает, каким был этот сверхсложный уходящий год для Украины.

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Война, подрыв Каховской ГЭС и (не) тупик

Главным, что сейчас определяет всю жизнь в стране, является война. Идет второй год полномасштабной войны и никто уже не спорит с тем фактом, что он был чрезвычайно сложным. Россияне воспользовались не слишком снежной и не очень морозной зимой-2023 для очередной попытки масштабного наступления.

Это стоило оккупантам огромных потерь – речь идет о десятках тысяч убитых и еще больше раненых, сотни тонн уничтоженной техники.

Однако Россия традиционно не ценит жизни своих людей и в лучших традициях предыдущих войн гонит буквально на убой своих граждан, совершенно не считаясь с потерями. То ли речь идет о зеках тогда еще живого Пригожина, то ли об отборных "шойгистах", которых эффектно разбили при попытке наступления на Угледар в конце января 2023 года.

Именно благодаря "мясным штурмам" и огненным валам россиянам удалось захватить Соледар в январе и Бахмут (в конце мая) на Донбассе, точнее – руины бывших городов. На этом российское зимне-весеннее наступление, которое задумывалось как генеральное, истощилось. Вскоре россияне перешли на Донбассе в глухую оборону и Бахмут едва не превратился для них в новый Дьенбьенфу.

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Разрушенные Соледар и Бахмут на спутниковых снимках / Maxar

Еще во время российских активных атак Украина начала готовить собственные наступательные операции. Они стали возможными после того, как западные союзники наконец сняли табу на предоставление танков. На превращение танковой "санта-барбары" в танковую коалицию ушло несколько месяцев, огромную роль здесь сыграли Польша и Великобритания.



Их пример в итоге вдохновил Германию, которая 24 января наконец сняла табу на поставку своих танков Leopard 2 и согласилась обслуживать машины, собранные по всей Европе – от Лиссабона до Осло. Также согласие на передачу ограниченного количества танков Abrams дали США, но они прибыли только осенью 2023-го.

Все это вместе составило новый бронированный кулак ВСУ, который, по замыслу натовских генералов, должен был снести российских оппонентов в генеральной битве и прорубить сухопутный коридор в Крым.

Но никакой Курской дуги 2.0 и Эль-Аламейна 3.0 не произошло – Россия сохранила доминирование в воздухе (привет союзникам), а без прикрытия авиации украинские танковые клинья легко могли повторить судьбу советской танковой армады лета 1941 года, которая была полностью уничтожена немецкими штурмовиками в районе Луцк – Броды – Ровно, так фактически и не дождавшись собственно танковых боев.

Еще одним неприятным сюрпризом стали мощные линии обороны и безумное рвение оккупантов, которые превратили Юг Украины в наиболее заминированную территорию в мире. Но даже мины и тотальное преимущество в самолетах не успокоили россиян.

Они панически боялись форсирования силами обороны Днепра в районе Херсона, а потому цинично взорвали 6 июня плотину Каховской ГЭС и ценой страшной экологической катастрофы и многочисленных жертв не только среди мирного населения, но и даже своих воинов, остановили на несколько месяцев продвижение украинского десанта.

Подрыв Каховской ГЭС в июне 2023 года: смотрите видео



Каховская ГЭС до и после уничтожения оккупантами с пометками мест подрыва / Коллаж Defence Express

Героическая операция по форсированию Днепра началась только осенью 2023 года.

За почти 6 месяцев непрерывных атак на Запорожском направлении Украина сумела ценой сверхусилий и значительных потерь освободить относительно незначительную территорию и сейчас удерживает так называемый Работинский плацдарм для потенциального рывка на Токмак и далее на Мелитополь. При этом бойцам ВСУ и ТрО пришлось в конце года встать в оборону – сейчас Россия большими силами атакует по всему фронту.

В ноябре – декабре 2023 года враг активизировался и пытается срезать не только Работинский плацдарм, но и атакует на Харьковщине, Луганщине и на Донбассе.

Жестокие бои идут в районе Марьинки (непрерывно уже почти 10 лет), очень сложная ситуация в районе Авдеевки, Сватово и других населенных пунктов. К сожалению, у врага есть успехи и за счет четырехзначных суточных потерь выжимает украинских защитников с позиций. Впрочем, стоит отметить, что это успехи только тактического характера.

Россия уже применила против Украины все имеющееся конвенционное оружие, однако не может никак склонить чашу весов в свою пользу. Так, упомянутую выше Авдеевку оккупанты хотели захватить под прямую линию Путина 14 декабря, но не получилось и диктатору пришлось рассказывать россиянам о вымышленных успехах в районе села Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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В ноябре 2023 года Главнокомандующий Сил обороны генерал Залужный в журнале Time констатировал, что война в своем нынешнем варианте зашла в тупик. Впрочем, это не конец, но лишь объективная оценка текущих событий.

Учитывая это, для Украины возникает вопрос о:

создание эшелонированной обороны и мощной фортификации для истощения атакующих сил врага и собственных контратак,

полноценная интеграция F-16 и развитие сил ПВО,

накопление ресурсов и пересмотр бюджетов, в том числе и местных, в пользу Сил обороны,

наращивание выпуска собственных мин и снарядов (сейчас Украина и Россия воюют снарядами из обеих Корей),

полноценный запуск собственного ВПК и активное сотрудничество с союзниками,

преодоление коррупции, продолжение и переформатирование мобилизации, формирование и обучение новых подразделений.

Работа по всем этим направлениям ведется. Чтобы погасить волну коррупционных скандалов, которые, похоже, были раздуты не без участия российских мастеров ИПСО, президент прибегнул к ротации в министерстве обороны – вместо популярного и эффективного министра Резникова новым главой МО стал Рустем Умеров.

Также под горячую руку попали военкомы – история уже бывшего одесского главы ТЦК и СП Евгения Борисова, который "наколядовал" себе не только на виллу в Испании, но и на немалый автопарк, всколыхнула общество и стала последней каплей. Президент инициировал проверку всех руководителей ТЦК и СП и заявил о соответствующих кадровых решениях.

Атака по Кремлю, ликвидация предателей и агенты в рясах

Кроме работы с негативом были и позитивные новости. В 2023 году все узнали, что дроновые атаки – это та игра, в которую можно играть вдвоем. Атаки неизвестных, но эффектных БпЛА на объекты в России – от нефтяных терминалов и складов до министерств и самого Кремля стали реалиями.

Удар по Кремлю в начале мая 2023 года: смотрите видео

Также война перешла на территорию России: на землях государства-оккупанта участились диверсии и пожары на стратегических объектах и железной дороге, также наконец проявила себя настоящая российская оппозиция – рейды партизан, несогласных с режимом Путина, в Белгордщину и Брянщину стали регулярными, а название городка Щебекино стало известным на весь мир.

Также в самой России стало опасно военным преступникам или тем, кто предал Украину и думал, что россияне его приютят. Речь идет о покойных Илье Киве, Владлене Татарском и других коллаборантах и предателях

Кроме того, спецслужбы активно взялись за пятую колонну россиян в Украине. В 2023 году были разоблачены российские агенты в рясах (они особо и не прятались, однако для этих арестов нужна была большая политическая воля).

Сейчас несколько топовых российских агентов из УПЦ-МП (филиала РПЦ) оказались на скамье подсудимых (среди них – звездный бывший настоятель Киево-Печерской Лавры владыка Павел (Лебедь) и митрополит Тульчинско-Брацлавской епархии Ионафан (Елецких). Последний, 7 августа 2023 года, получил реальный срок в 5 лет лишения свободы.

Также центр РПЦ в Украине наконец был выброшен из православной святыни – Киево-Печерской лавры, и там в 2023 году впервые состоялось служение под руководством ПЦУ. Примеру Лавры последовали и другие общины – сейчас процесс искоренения российских агентов продолжается.

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Союзники, оружие, деньги и западная помощь

Несмотря на суровую необходимость собственной "работы над ошибками", критическим для Украины остается западная помощь. Без нее Украине не устоять в противостоянии с Россией и ее союзниками – Ираном, КНДР, которые поставляют агрессору оружие, и Китаем, который фактически осуществляет дипломатическое прикрытие Москвы.

Совокупно экономический потенциал союзников Украины значительно выше, однако, далеко не всегда они действуют совместно, к сожалению. Именно от союзников Украина в 2023 году наконец получила западные танки, системы ПВО, в том числе и PATRIOT (14 декабря стало известно, что Германия доставила Украине уже вторую батарею в составе 8 пусковых установок, 60 ракет и станции управления огнем).

Очень кстати стали крылатые ракеты среднего радиуса действия. Британские Storm Shadow, их французский собрат SCALP, а также долгожданные американские ATACMS, которые уже с первых эпизодов боевого применения показали себя с лучшей стороны и стали страшным сном для оккупантов – как на суше, так и на море.



Что известно о ракетах ATACMS / Инфографика 24 Канала

В мае 2023 года началось формирование авиационной коалиции по предоставлению нам самолетов F-16 (которых так не хватало на фронте в дни наступления на юге летом и осенью). В нее вошли Великобритания, Нидерланды, Дания, Португалия, Франция, Бельгия, США и другие государства (интересно, что к коалиции присоединился маленький Люксембург, но не Германия).

по предоставлению нам самолетов F-16 (которых так не хватало на фронте в дни наступления на юге летом и осенью). В нее вошли Великобритания, Нидерланды, Дания, Португалия, Франция, Бельгия, США и другие государства (интересно, что к коалиции присоединился маленький Люксембург, но не Германия). Также Украина ведет переговоры со Швецией о возможности получения самолетов Gripen. Сейчас украинские пилоты проходят обучение, результаты которого должны существенно повлиять на боевые действия уже в начале 2024 года.

Союзники Украины стали для Сил обороны фактическим тылом, там проходили боевое слаживание десятки тысяч украинских военных, было развернуто производство и ремонт техники и боеприпасов. Но до сих пор не теми темпами, которые нужны Украине.

Так, ЕС взял на себя обязательство выработать для нужд Украины 1 миллион снарядов, о чем было пафосно провозглашено в марте 2023 года, однако выполнил этот план менее чем на 30%.

К сожалению, и это было ожидаемо, – Европа после победы в холодной войне поверила в так называемый "конец истории" и фактически отказалась от расходов на сектор безопасности и направила сэкономленные средства на "социалку". Теперь же вынуждена наспех наверстывать и восстанавливать то, что было запущено за 30 лет. Впрочем, есть и хорошие новости – процесс восстановления мощностей ВПК уже активно начался и его уже невозможно будет остановить, а это значит, что Украина не останется без помощи. Кстати, такие же процессы, только быстрее, потому что без евробюрократов, происходят в США.

И это чрезвычайно важно, учитывая то, что происходит в США. А там имеем крупнейший за последние 50 лет политический кризис, и Украина стала его заложницей. В конгрессе, который контролируют республиканцы, верх взяли трамписты. Эта группа хоть и составляет меньшинство, однако стала чрезвычайно влиятельной и шумной.

Им удалось сформировать повестку дня и подчинить весь политикум США. В итоге главной экзистенциальной проблемой в стране была объявлена ситуация на границе с Мексикой, а помощь Украине, а также другим союзникам США – Израилю и Тайваню была заблокирована. Для понимания, говорится о более 60 миллиардах долларов военной и финансовой помощи для Украины.

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Ситуацию не удалось исправить ни многочисленными уступками республиканцам со стороны демократов, президента Байдена, ни разъяснительной работой об опасности такого решения, ни даже личным визитом президента Зеленского в Вашингтон и личной встречей украинского лидера со спикером Конгресса Майком Джонсоном. Тот даже не согласился продолжить работу нижней палаты (в отличие от Сената) и отправил конгрессменов на длительные рождественские каникулы. Что довольно странно, ведь США, по словам его соратников, сейчас оказались на грани жизни и смерти из-за угрозы нелегальных мигрантов.

На фоне фактического саботажа от США приятно удивляет Германия. Канцлер Олаф Шольц пообещал удвоить в 2024 году помощь Украине до 8,5 миллиарда долларов (если преодолеет сопротивление Конституционного суда ФРГ, который принял решение о пересмотре бюджета). Возможно, в 2024 году Шольц даст добро и на передачу Украине немецких ракет Taurus, способных преодолевать 500 километров расстояния и уничтожать незаконные архитектурные формы вроде Керченского моста.

Совокупная военная помощь Германии с февраля 2022 года по 31 октября 2023 года, согласно оценкам Кильского института мировой экономики, составила 17,1 миллиарда евро.

Для сравнения:

США предоставили военной помощи на 43,86 миллиарда евро,

а Великобритания – 6,57 миллиарда евро,

Польша – 3,04 миллиарда евро,

а ЕС как институция – 5,6 миллиарда евро.

В то же время финансовая помощь ЕС составила 77,1 миллиарда евро, США – 25 миллиардов евро, а Великобритании – 6,1 миллиарда евро. При этом наибольший уровень помощи относительно собственного ВВП демонстрируют такие государства как Литва, Эстония, Норвегия, Дания, Латвия, Словакия и Польша.



Данные Кильского института мировой экономики по поддержке Украины союзниками

Сейчас Европа активно наверстывает разрыв с США по объему финансовой и вооруженной помощи. Крупнейшими донорами являются Германия, Финляндия, Ирландия, Хорватия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Дания, Норвегия (14 декабря объявила о финансовой помощи Украине на сумму в 1,8 миллиарда евро), Швеция и Швейцария, а также Великобритания. Кроме того, активно включились в процесс неевропейские, однако демократические – Канада и Япония.

Цифры убедительно опровергают версию об усталости Европы от войны в Украине, пусть даже об этом говорит именно премьер Италии госпожа Мелони в разговорах с российскими пранкерами. На самом деле видим совсем другую картину – в ЕС наконец поняли, что это также и их война, а официально объявленный в международный розыск за военные преступления Путин в случае захвата Украины не остановится и будет продолжать.

И тогда беженцев из Украины будет уже не 4 миллиона, а минимум 20, а воевать придется не чужими руками, а отправлять в бой собственных мужчин и женщин.

Мы, европейцы, имеем необходимые средства для этого, должны быть готовы продолжать помогать Украине, учитывая, что поддержка США, скорее всего, уменьшится,

– высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель, 11 ноября 2023 года, о плане действий для ЕС на будущее.

Формула мира: закончится ли война в 2024 году

Сегодня единственной рабочей площадкой по ключевым принципам мира в Украине является предложенная Украиной Формула мира. Отметим, что в январе в Швейцарии, в рамках Давосского форума, состоится очередная (уже четвертая) встреча советников по вопросам нацбезопасности и советников по внешней политике относительно имплементации Формулы мира.

Будем работать над тем, чтобы эта встреча собрала представителей всех континентов, в частности Глобального Юга. На этой встрече будут проработаны пять последних пунктов Формулы мира. Первые пять пунктов были проработаны советниками на предыдущей встрече в конце октября на Мальте,

– объяснил Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции для журналистов.



Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции / Фото ОП

Президент отметил, что после этой встречи советников будет работа над организацией первого учредительного саммита на уровне лидеров государств. Он убежден, что нужно сделать все, чтобы этот саммит состоялся несмотря на все вызовы, которые сейчас существуют в мире.

Глава государства объяснил, что на первом Глобальном саммите мира на уровне лидеров будет нарабатываться договоренность между странами относительно фундаментальных положений, которые будут воплощены в соответствующем документе. А после согласования этого документа всеми государствами он может быть передан представителям России.

"Если она (Россия – 24 Канал) будет готова воспринимать этот документ, это будет говорить о том, что вопрос о переговорах актуальный. На сегодня он неактуален. Запроса от России не вижу, в их действиях этого не вижу, в риторике вижу только наглость. И убийство", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Завершится ли в 2024 году война?

Я думаю, никто не знает ответа. Даже те уважаемые люди, наши командиры или западные партнеры – они не знают. Когда они говорят, что это война на много лет – это диалог, это мысли. Мысли очень часто отличаются от реальности,

– признает президент.

Война, победа, поражение, стагнация – все это зависит от многих решений, рисков, направлений, но в основном от всех украинцев.

Фактор Трампа – самый плохой сценарий

Сомнений, что законопроект будет одобрен в начале 2024 года, фактически нет (об этом говорили и президент Байден, и министр обороны Остин, который 20 ноября 2023 года именно для этого гостил в Киеве). Впрочем, значительная задержка оплачивается жизнями украинских защитников и этого в далекой Америке почему-то понимать не хотят.

Еще большей угрозой являются выборы в США – там большие шансы на реванш имеет Дональд Трамп, сторонники которого, напомним, заблокировали в Конгрессе выделение Украине помощи. Трамп неоднократно заявлял, что завершит войну в Украине за один день, однако не уточнял как. Впрочем, не похоже, чтобы он планировал отправить в Москву и все бункеры Путина "Звезду смерти". Вместо этого, исходя из всех предыдущих шагов и заявлений его сторонников, речь может идти о принуждении Украины к миру на условиях Путина и отказ от вооруженной и финансовой помощи в случае отказа Киева.



Что Трамп может предложить Путину / Фото EPA / UPG

Это наихудший сценарий, на который очень надеются россияне, впрочем, имеем классическую историю о 50/50. Напомним, что россияне мечтали о победе Трампа на выборах-2016, а потом тот же Трамп давал старт торговой войне с Китаем, разрывал "ядерную сделку" с Ираном, отдавал приказ на ликвидацию Касема Сулеймани и тому подобное.

Поэтому гарантий, что Трамп вспомнит о том, что когда-то ляпнул где-то на митинге, нет. Зато есть шансы на то, что после гипотетического избрания к господину Дональду в Овальный кабинет придут люди с калькуляторами (они же традиционные спонсоры республиканцев) и покажут цифры доходов от развития ВПК, а кроме того напомнят, что именно его Администрация когда-то сняла табу на поставки оборонного оружия Украине, преодолев бан от Обамы, а Америка может быть Great Again не в самоизоляции и автаркии, а только как мощная мировая держава, далеко не нулевые. Точнее те самые 50/50.

Впрочем, это лишь предположение (однако, с ненулевой вероятностью), а Украине нужны предсказуемые союзники. И, конечно, уверенность в собственных силах.

Украина творит европейскую историю

За предсказуемость сейчас отвечает ЕС. В 2023-м имеем уникальный консенсус относительно европейских перспектив Украины. Его результатом стало историческое голосование лидеров стран ЕС в Брюсселе 14 декабря 2023 года, когда было принято решение о том, что венгерский премьер Орбан должен пойти попить кофе. А также о старте процедуры переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз.

Сегодня – решение о начале переговоров о вступлении в Европейский Союз. После этого шага еще будут следующие. Это большая работа – интегрировать государство, все институты, все нормы в Евросоюз. Но сделаем. Украина уже не раз доказывала, на что мы способны. Будет и другое победное решение – будет время, когда сможем отпраздновать вступление Украины в Евросоюз,

– президент Зеленский приветствует решение союзников, Львов, 14 декабря.

Украина получила четкий сигнал, что ее видят частью ЕС и не оставят на растерзание лютому врагу с его геноцидной войной. Об этом говорят и другие действия союзников – 15 декабря стало известно о принятии очередного, уже 12-го по счету, пакета санкций против России. Также ЕС и другие союзники активно работают над аналогом "Плана Маршалла" для Украины, а некоторые уже сейчас вкладывают значительные инвестиции в Украину, ее инфраструктуру и бизнес.

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Большой помощью Украине станет программа финансирования на 50 миллиардов евро, рассчитанная на 2024 – 2027 годы. Сейчас ее блокирует новый "больной человек Европы" – Венгрия.

Однако ее политическое руководство уже неоднократно демонстрировало, что прагматизм не спрятать за громкими заявлениями и истерическим тоном, а потому очередные размороженные 10 миллиардов евро помощи от ЕС или взгляд в глаза Орбану от Зеленского вполне могут изменить мнение "троянских коней" из Будапешта.

Зерновая блокада и надежда на новое будущее с Польшей

Впрочем, не Будапештом единым. В 2023 году Украина столкнулась с попытками блокады нашего зерна на море и, что самое обидное, на суше. Морская блокада была предсказуема, ведь за нее отвечала Россия. Оккупанты нашли повод для разрыва Черноморской зерновой инициативы и попытались уничтожить своими ракетами украинские порты и терминалы.

В итоге план россиян потерпел фиаско – их флотилия в Черном море понесла тяжелые потери – к крейсеру "Москва" пожаловали новые российские корабли.

Зато Украина выстроила новые логистические цепочки и сейчас экспортирует свое зерно через порты на Дунае и морские порты в Румынии и Болгарии. Интересно, что новый путь проходит через территорию оккупированного российскими прокси Приднестровья в Молдове и Россия никак не может этому "коридору солидарности" помочь.

Сейчас новыми путями прошли уже более 200 кораблей, благодаря чему значительную выгоду получила не только Украина, но и ее иностранные партнеры, в частности, в Африке, которые критически зависят от украинского зерна. Репутации России в очередной раз был нанесен мощный удар. При этом для самой России в Черном море наступили тяжелые дни – не только для военных кораблей, но и номинально гражданских, однако таких, которые выполняют рейсы в пользу агрессора.

После заявления россиян о выходе из "зерновой сделки" и прямых угроз всем другим кораблям в Черном море, Украина, как тогда казалось, довольно дерзко объявила о зеркальных мерах в отношении кораблей государства-агрессора. Очень быстро выяснилось, что это были не пустые угрозы, а продуманное предупреждение.

Украинские надводные дроны "Малюк" загнали военные корабли россиян на рейд, а танкеры, перевозившие оружие и нефть в Сирию превратились в законную мишень.

Еще один удар по России на море нанесли союзники Украины – они долго не замечали "тайный нефтеналивной флот", который позволял россиянам транспортировать нефть и эффективно обходить нефтяной потолок.

Против союзников россиян – греческих владельцев танкеров ввели санкции, которые отбили желание сотрудничать с Россией. После этого поток нефтедолларов существенно ограничился.

На суше ситуация оказалась куда сложнее, ведь здесь против Украины действовала не Россия, а союзники. В апреле 2023 года Польша перекрыла границы для украинского зерна, которое транспортировали наземными путями. Вскоре ее примеру последовали в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.

Номинальным поводом стала якобы борьба за "отечественного производителя", который якобы не мог конкурировать с украинским зерном. Через несколько месяцев проблему удалось решить путем непростых переговоров и уступок. Однако стало понятно, что "экономики" (страны заявили, что потеряли почти 400 миллионов евро) в этой ситуации было значительно меньше, чем политики.

Локомотивом выступила Польша, которая пошла на обострение конфликта с Украиной и Еврокомиссией, ведь сознательно нарушила ее решение об отмене запрета на украинский экспорт в сентябре 2023 года. Поляки прибегли к новым демаршам – осенью они устроили блокаду пунктов пропуска на границе с Украиной, а первые лица государства заговорили о возможном прекращении вооруженной и финансовой помощи.

Причиной таких неприятных заявлений стали парламентские выборы, на которых правящая партия "Право и Справедливость" очень боялась проиграть либералам. Чтобы поддерживать свою популярность, "ПиС" попыталась заигрывать с фермерами и перевозчиками, надеясь таким образом мобилизовать свой электорат на периферии.

На то, что таким образом власть не только углубляет конфликт с Украиной, но и откровенно играет на стороне России, в высоких кабинетах в Варшаве решили не обращать внимания. Ставка "ПиС" в итоге не сыграла и уже в декабре 2023 года новым премьером Польши стал Дональд Туск. Опытный политик уже провозгласил, что одной из главных задач его правительства станет нормализация отношений с Украиной и шире – возвращение к нормальности.

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Тяжелый год и свет в конце тоннеля

2023 год был для Украины тяжелым. Непростым обещает быть и 2024. Россия не откажется от агрессии, ведь справедливо считает, что поражение в Украине станет концом режима Путина. Сам диктатор, похоже, считает, что смерть его в яйце, а в яйце игла, закаленная в Украине.

Для украинцев война с россиянами – вопрос выживания государства и нации, а это значит, что нам всем необходимо приложить максимальные усилия, а еще, возможно, немножко чуда. История 2022 и 2023 годов доказывает, что мы на это вполне способны. Но легко не будет – нас ждут новая волна мобилизации, новые кризисы, новые бои, новые сборы, новые вызовы и новые победы.

В 2024 год Украина вступает не одна. Мы получили от Европы четкий сигнал, что ЕС считает Украину частью своей семьи и желает строить общее будущее с нами вместе. Это не значит, что уже завтра мы станем членами ЕС и вопрос даже не в преодолении анонсированных Орбаном 75 вариантов вето. Как ни странно, но в этом марафоне самое главное не конечная цель, а собственно сам процесс. Именно он привязывает Украину к Европе, отвечает за институциональные изменения и не дает государству сойти с выбранного когда-то на Майдане и выстраданного в жестоких боях пути.