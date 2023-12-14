Еврооптимист и давний друг Украины Дональд Туск возвращается в кресло премьер-министра Польши после девятилетнего перерыва и пребывания в оппозиции. От него ожидают возвращения Польши к так называемому состоянию "нормальности". А также решения искусственного, однако, очень болезненного конфликта с Украиной.
Без преувеличения можно утверждать, что Польшу возглавляет один из самых опытных политиков в мире, который побывал так называемым "президентом Европы" и знает все болевые точки Европейского Союза. 24 Канал рассказывает, что происходит в Польше, кем является и был Дональд Туск, и чего нам от него ожидать в ближайшие месяцы.
Важно Польский Сейм избрал Дональда Туска новым премьер-министром
Эффект Туска уже начал действовать, несмотря на токсичность "ПиС"
За Туска, как нового премьера, отдали голоса 248 депутатов новоизбранного Сейма, при этом 201 был против. Эпопея с избранием затянулась на многие недели. 17 октября в Польше прошли выборы, на них формальную победу одержала правящая партия "Право и справедливость" ("ПиС"). Впрочем, токсичность и гонор правых популистов оказались неприемлемыми для других, а потому никто из влиятельных партий не захотел создавать с "ПиС" коалицию.
Несмотря на это президент Дуда решил тянуть до последнего и воспользовался своим правом назначить кандидата от "ПиС" (до этого, действующего премьера Моравецкого) на формирование нового правительства.
Анджей Дуда и Дональд Туск / Фото PAP
У него не было никаких шансов, однако, Моравецкий не отказал себе напакостить преемникам и принялся в ручном режиме принимать скандальные решения по схеме "после нас хоть потоп". Одним из таких решений стала полная поддержка абсолютно незаконной и вредной блокады украинской границы с целью не допустить украинских перевозчиков. И хотя блокаду организовали активисты пророссийской партии "Конфедерация", правящая "ПиС" в последние дни эту вакханалию радостно поддерживала и благословила, чем показала свою истинную суть и, как ни печально это признавать, но дала повод переосмыслить роль Польши.
В этой ситуации появление нового правительства демократической коалиции во главе с Дональдом Туском по обе стороны украинско-польской границы ждали чуть ли не как манны небесной. И уже в первые часы нового премьера эти ожидания начали оправдываться.
Так, глава гмины Дорохуск Войцех Сава внезапно осознал весь вред незаконных месячных пикетов и дал приказ полиции восстановить порядок на пограничном пункте пропуска "Ягодын – Дорохуск". Оказалось, что так можно. Блокадники, конечно, просто так не сдались и ночью попытались восстановить свои позиции, однако без админресурса очевидно долго им не продержаться.
Будущее Украины и Польши – в единстве, взаимной поддержке и стратегическом партнерстве для победы над общим врагом,
– Президент Украины Зеленский поздравил избрание Дональда Туска премьер-министром Польши.
"Эффект Туска" на украинской границе уже начал действовать, однако это, пожалуй, самая простая проблема, которую придется решать новому правительству Польши после лет правления правых популистов. Так, уже в четверг Туску в новом статусе нужно будет возвращаться в Брюссель на Саммит ЕС, где он тоже успел поработать не один год.
На Саммите от Польши ждут решительных действий, которые смогут вернуть стране престижную репутацию регионального лидера и главного союзника Украины в Европе.
В этой ситуации значение и роль самого Дональда Туска значительно возрастает. Справится ли с вызовами новый премьер, который ради спасения Польши фактически вернулся с пенсии, покажет время.
Кто такой Дональд Туск: биография
Будущий политик родился 22 апреля 1957 года в небогатой семье – отец был столяром, а мать – секретаршей в Гданьске.
Дональд Туск с матерью / Фото standard.co.uk
Отец Туска, Дональд-старший, рано ушел из жизни и содержать семью пришлось матери будущего политика. Детство Туска прошло во времена советской оккупации Польши, а юность пришлась на расцвет протестного движения против коммунистов.
Дональд Туск в Норвегии в 1988 году / Фото Jaśko Pawłowski
Именно Гданьск был центром движения "Солидарность" во главе с Лехом Валенсой, а студент исторического факультета местного университета Дональд Туск был его активным сторонником и постоянным участником многочисленных акций.
По примеру рабочих местных заводов и корабелен Туск организовал независимый студенческий профсоюз, "Независимое движение польских студентов" (NZSP), и стал одним из его лидеров. Способствовали этому не только политические убеждения Туска, но и его любовь к спорту, успехи в котором сделали парня с рыжей копной непослушных волос примером для подражания.
Дональд хорошо играл в футбол и гандбол, занимался боксом, бегал и плавал, у него было немало друзей и знакомых, среди которых он пользовался авторитетом и уважением.
Дональд Туск в футболке сборной / Фото Andrzej Lange/ SUPER EXPRESS
Кроме того, Туск был футбольным фанатом и даже был вице-президентом фан-клуба гданьской "Лехии". Эти качества способствовали популярности молодого историка.
Созданный Туском NZSP сыграл важную роль во времена противостояния "Солидарности" и коммунистов. Когда Войцех Ярузельский объявил в Польше военное положение, Дональд Туск основал нелегальный журнал самиздата "Обзор политический", который скоро превратился в один из интеллектуальных рупоров антикоммунистического сопротивления поляков. Однако, в отличие от "Солидарности", которая тяготела к социалистическим идеям, Туск на страницах "Обзора" отдавал предпочтение либеральным ценностям.
Интересно, что "издавал" свой журнал Туск под прикрытием разрешенных в военное время кооперативов. Дональд стал членом кооператива "Светлячок", объединения, занимавшегося высотными работами. При этом гуманитарий не чурался сложной и опасной работы.
Дональд Туск с женой Малгожатой в Гданьске, 1980-е годы / Фото standard.co.uk
Туск готовил себя к карьере профессионального ученого (темой его диплома был основатель Второй Речи Посполитой Юзеф Пилсудский), но 7 лет вынужден был работать на покраске фабричных труб. Но это было не навсегда: СССР и весь коммунистический лагерь "дышали на ладан" – бывшие советские колонии рвались на волю, им нужны были новые лица и новые элиты.
В 1990 году общественное движение "Гданьский конгресс либералов", среди лидеров которого был молодой историк Туск, превратилось в партию под названием "Либерально-демократический конгресс" (ЛДК) и стал в следующем году одним из победителей первых за много лет демократических выборов в Польше. Так Дональд Туск впервые стал депутатом Сейма.
Через 2 года ЛДК проиграл выборы (тогда поляки не смогли оценить эффект либеральных реформ, осуществленных путем "шоковой терапии"), но уже на выборах 1997 года Туск, чья партия объединилась с "Демократическим союзом" и создала новую политсилу под названием "Союз воли", стал одним из победителей. Сам Туск был избран в верхнюю палату польского парламента, Сенат, и получил должность вице-маршалка (традиционное название вице-спикера палаты).
Дональд Туск / Фото Andrzej Lange/ SUPER EXPRESS
В "Союзе воли" амбициозный политик долго не задержался и покинул партию в 2000-м году вместе с единомышленниками, когда проиграл внутренние выборы главы политсилы. На выборы 2001 года Туск уже пошел в качестве лидера новой партии – правоцентристской "Гражданской платформы" и финишировал третьим. Туск был избран вице-маршалом Сейма. На выборах-2005 "Платформа" уже была второй, а победу праздновала "ПиС" братьев Качиньских. Тогда же Туск впервые принял участие в выборах президента Польши, прошел во второй тур, но уступил Леху Качиньскому.
Туск и Качиньский / Фото Sebastian Wolny / SUPER EXPRESS
Поражение на выборах президента не устранило Туска из политической жизни Польши – его "Гражданская платформа" победила на досрочных выборах 2007 года с мощным результатом в 41,5%. Интересно, что кульминацией избирательной кампании стали публичные дебаты Туска и Ярослава Качиньского, на которых брат президента был полностью разбит, Туск буквально выставил оппонента на посмешище. Таким образом, президент Лех Качиньский был вынужден предоставить обидчику своего брата-близнеца право сформировать новое правительство.
Туск подшучивает над оппонентом Качиньским / SUPER EXPRESS
Так начинается 7-летняя каденция Дональда Туска в качестве премьер-министра Польши. Работу Туска и его кабинета следует признать в целом успешной.
- За три года до этого Польша стала членом ЕС, однако реформы и евроинтеграция существенно буксовали. Правительство Туска превратило политическое решение в практическое и выступило координатором и медиатором нужных Польше реформ. Благодаря этому Польша успешно сдала евроэкзамен и стала полноценным членом ЕС.
- Происходило это в непростых условиях, однако Польша удачно преодолела последствия мирового экономического кризиса 2008 года и даже показала рост темпов ВВП в 2%. Во главе правительства Туск показал себя как умелый и эффективный политик, который не боится принимать сложные решения и действовать жестко. Он не избегал проблем и всегда умел хорошо коммуницировать.
- Успехи правительства Туска увеличили популярность самого политика, он имел все шансы победить на выборах президента в 2010 году, однако решил остаться на посту премьера, а на выборы пошел и победил его однопартиец Бронислав Коморовский. План Туска сработал и "Гражданская платформа" победила на выборах-2011, а сам политик во второй раз стал премьером.
На волне успеха в Польше Дональд Туск решил масштабировать свои победы на уровне Европы. В 2014 году Туск становится евробюрократом – его довольно неожиданно и без знания английского языка избрали председателем Европейского совета.
Другой причиной переезда из Варшавы в Брюссель, как говорят в самой Польше, является усталость Туска от привычной рутины: чтобы быть эффективным и иметь достаточную мотивацию, ему должно быть интересно. Вскоре, кстати, Туск подтянул свой английский и превратился в мощного евробюократа.
Дональд Туск на саммите в Париже / Фото AP / Francois Mori
Персональный триумф Дональда Туска (в 2017 году его снова переизберут на председателя Евросовета, правда, официальная Варшава будет этому упорно мешать, а сам он впоследствии не раз отомстит) в итоге оказался большим провалом. Без харизматичного, остроумного, ироничного, однако иногда слишком самоуверенного лидера "Гражданская платформа" существенно деградировала и фактически развалилась.
Уже в 2015 году соратник Туска президент Коморовский проигрывает выборы кандидату от "ПиС" Анджею Дуде, тогда же "Гражданская платформа" с треском проиграла парламентские выборы своему принципиальному сопернику – партии Качиньского.
Туск – спаситель
Пока Туск был в Брюсселе и решал проблему беженцев, оставлял в ЕС Грецию и говорил "окончательное прощай" Великобритании, "ПиС" начали в Польше консервативную революцию – фактически по лекалам их венгерского коллеги Виктора Орбана с обязательными призывами к возвращению к так называемым "традиционным ценностям".
Правые популисты после прихода к власти в Польше взяли под контроль государственные СМИ и начали активно сворачивать демократические свободы. Маркерным, однако далеко не единственным делом "ПиС" стал запрет абортов. "ПиС" стремительно начала разваливать и нивелировать все достижения правительства Туска, повышенные социальные расходы способствовали стабильной популярности власти, однако медленно убивали экономику Польши.
В гуманитарной сфере Польша взяла жесткий курс на тотальный ресентимент и начала выдвигать необоснованные требования соседям:
- Так, в Польше на законодательном уровне запретили говорить о преступлениях поляков во время Холокоста (чем спровоцировали дипломатический конфликт с Израилем),
- приняли скандальный закон "о бандеризации" и начали активно насаждать свою версию Волынской трагедии и назначили ее единственными виновниками украинцев,
- немцам (своим главным донорам и инвесторам) польские власти выдвинули неадекватные претензии на возмещение страданий в годы Второй мировой,
- Кроме того, "ПиС" подмяла под себя судебную систему и установила фактический партийный контроль над силовиками, чем навлекла на себя гнев ЕС.
В этой ситуации от Туска, который прекрасно себя чувствовал в далеком Брюсселе, поляки ждали едва ли не чуда, но точно спасения. Впрочем, сам Туск никого спасать не спешил. После завершения каденции на посту председателя Евросовета поляк остался в Брюсселе и возглавил Европейскую народную партию, хотя его очень ждали дома. Туск проигнорировал как парламентские, так и президентские выборы, предпочитая своему выбору со стороны наблюдать, как правые популисты топчут все, что он сделал за многие годы, грезят об "интермариуме" с Польшей в роли гегемона и уже говорят о возможном выходе из ЕС.
Наконец в 2021 году сторонники уговорили Туска вернуться с фактической пенсии к активной политике в Польше. Опытный евробюрократ реанимировал "Гражданскую платформу" и сумел объединить вокруг нее других сторонников демократии и европейского выбора. Даже те партии, которые не согласились идти на выборы вместе, признали лидерство Туска и заранее объявили о возможности создания широкой демократической коалиции.
Впрочем, эти грязные технологии не сработали – поляки вышли на улицы городов и сел и показали "ПиС", что их много и они настроены решительно. Также Дональда Туска публично поддержал президент США Байден, который посетил Польшу и показательно встретился как с президентом Дудой, так и с номинально безработным Туском.
В итоге 17 октября 2023 года Польша сделала выбор в пользу демократии и ЕС. Лицом победы стал именно Дональд Туск. Интересно, что несмотря на то, что Тускова "Платформа" заняла лишь второе место, сам господин Дональд получил наибольшее количество голосов за себя в истории – он баллотировался в Варшаве и получил 1 714 719 голосов, в триумфальном 2007-м году у него было лишь 534 241.
Сейчас Туску явно будет сложнее, чем в 2007 году, когда он впервые возглавил польское правительство, однако в случае успеха имя Туска может легитимно оказаться в одном предложении с политиком, которому 22-летний историк из Гданьска когда-то посвятил свою дипломную работу.
Туск и Украина
Дональд Туск сейчас является большим и последовательным сторонником Украины. Еще в период избирательной кампании Туск пообещал решить многочисленные проблемы, созданные предшественниками в отношениях между двумя странами. Говорится и о "зерновом кризисе", и о блокировании польскими перевозчиками границы, и о продолжении вооруженной поддержки Украины, и о многом другом.
Эта позиция возникла не на пустом месте. Туск лично поддержал Революцию Достоинства, еще в начале российской агрессии в 2014 году он прямо назвал Россию агрессором, призвал Европу объединиться вокруг Украины и ввести против Москвы жесткие санкции.
Должны громко сказать, что никто не может блокировать наших инициатив, направленных на успешную деятельность НАТО. Сегодня, глядя на трагедию украинцев, глядя на войну – потому что надо употребить это слово – знаем, сентябрь 1939 года не может повториться,
– Туск 1 сентября 2014 года выступает в роли Кассандры на мемориальном мероприятии по случаю начала Второй мировой войны.
К сожалению, тогда голос председателя Евросовета не услышали и не поверили, что нападение России на Украину – это нападение на всю Европу.
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Не услышали в Европе и заявлений Туска об ускорении евроинтеграции. Украина при каденции поляка все же получила ассоциацию, а сам он выступал активным лоббистом "украинского вопроса". Именно благодаря активности Дональда Туска каждый украинец получил возможность выпить фантастический кофе в Братиславе или полететь лоукостом в Варшаву, или посетить Венскую оперу. Однако ощущение того, что сделано очень мало и к тому же – медленно, стало печальным итогом.
Никакой вины Дональда Туска в этом нет – он сделал, пожалуй, все, что от него зависело. Сейчас у него появились новые полномочия и обязанности. И господин Туск уже заявил, что ему хватит политической воли все сделать правильно.
Я не могу больше слушать политиков, которые говорят об усталости от ситуации (войны) в Украине. Они говорят президенту Зеленскому, что они устали от ситуации... Мы должны помнить, за что идет война. Что украинцы воюют за что-то чрезвычайно важное, что их битва началась на Майдане, что они воюют за то, чтобы присоединиться к сообществу западного мира. Они хотят, чтобы Украина была демократическим, правовым государством, как западные страны. И они за это сейчас борются,
– Дональд Туск 12 декабря 2023 года в речи, во время которой он представил программу действий и состав нового правительства Польши.
Дональд Туск для Украины и украинцев является бесспорным другом. Он это продемонстрировал снова в 2022 году, когда началась новая фаза российского вторжения, а также обещает подтвердить свои убеждения уже в новом статусе. Собственно, уже начал это делать, а также обещает продолжить это в Брюсселе на важнейшем для Украины Саммите ЕС.