Еврооптимист и давний друг Украины Дональд Туск возвращается в кресло премьер-министра Польши после девятилетнего перерыва и пребывания в оппозиции. От него ожидают возвращения Польши к так называемому состоянию "нормальности". А также решения искусственного, однако, очень болезненного конфликта с Украиной.

Без преувеличения можно утверждать, что Польшу возглавляет один из самых опытных политиков в мире, который побывал так называемым "президентом Европы" и знает все болевые точки Европейского Союза. 24 Канал рассказывает, что происходит в Польше, кем является и был Дональд Туск, и чего нам от него ожидать в ближайшие месяцы.

Важно Польский Сейм избрал Дональда Туска новым премьер-министром

Эффект Туска уже начал действовать, несмотря на токсичность "ПиС"

За Туска, как нового премьера, отдали голоса 248 депутатов новоизбранного Сейма, при этом 201 был против. Эпопея с избранием затянулась на многие недели. 17 октября в Польше прошли выборы, на них формальную победу одержала правящая партия "Право и справедливость" ("ПиС"). Впрочем, токсичность и гонор правых популистов оказались неприемлемыми для других, а потому никто из влиятельных партий не захотел создавать с "ПиС" коалицию.

Несмотря на это президент Дуда решил тянуть до последнего и воспользовался своим правом назначить кандидата от "ПиС" (до этого, действующего премьера Моравецкого) на формирование нового правительства.



Анджей Дуда и Дональд Туск / Фото PAP

У него не было никаких шансов, однако, Моравецкий не отказал себе напакостить преемникам и принялся в ручном режиме принимать скандальные решения по схеме "после нас хоть потоп". Одним из таких решений стала полная поддержка абсолютно незаконной и вредной блокады украинской границы с целью не допустить украинских перевозчиков. И хотя блокаду организовали активисты пророссийской партии "Конфедерация", правящая "ПиС" в последние дни эту вакханалию радостно поддерживала и благословила, чем показала свою истинную суть и, как ни печально это признавать, но дала повод переосмыслить роль Польши.

В этой ситуации появление нового правительства демократической коалиции во главе с Дональдом Туском по обе стороны украинско-польской границы ждали чуть ли не как манны небесной. И уже в первые часы нового премьера эти ожидания начали оправдываться.

Так, глава гмины Дорохуск Войцех Сава внезапно осознал весь вред незаконных месячных пикетов и дал приказ полиции восстановить порядок на пограничном пункте пропуска "Ягодын – Дорохуск". Оказалось, что так можно. Блокадники, конечно, просто так не сдались и ночью попытались восстановить свои позиции, однако без админресурса очевидно долго им не продержаться.

Будущее Украины и Польши – в единстве, взаимной поддержке и стратегическом партнерстве для победы над общим врагом,

– Президент Украины Зеленский поздравил избрание Дональда Туска премьер-министром Польши.

"Эффект Туска" на украинской границе уже начал действовать, однако это, пожалуй, самая простая проблема, которую придется решать новому правительству Польши после лет правления правых популистов. Так, уже в четверг Туску в новом статусе нужно будет возвращаться в Брюссель на Саммит ЕС, где он тоже успел поработать не один год.

На Саммите от Польши ждут решительных действий, которые смогут вернуть стране престижную репутацию регионального лидера и главного союзника Украины в Европе.

В этой ситуации значение и роль самого Дональда Туска значительно возрастает. Справится ли с вызовами новый премьер, который ради спасения Польши фактически вернулся с пенсии, покажет время.

Кто такой Дональд Туск: биография

Будущий политик родился 22 апреля 1957 года в небогатой семье – отец был столяром, а мать – секретаршей в Гданьске.



Дональд Туск с матерью / Фото standard.co.uk

Интересно! Это город на севере Польши, на побережье Балтийского моря. Долгое время этот важный порт с незначительными перерывами был частью различных вариантов немецких государств под немецким именем Данциг, а с 1945 года является частью Польского государства.



Этот факт активно использовали противники Туска во время избирательной кампании-2023, называя Туска немцем или агентом немцев, а его деда – вообще воином Вермахта. Этот трюк "ПиС" впервые разыграли на выборах президента Польши 2005 года, на самом же деле дед политика был узником нацистских концлагерей, которого силой призвали в армию, однако он уже через 10 суток при первой же возможности дезертировал и присоединился к силам сопротивления. При этом сам Дональд Туск происходит из кашубов, это западнославянский этнос, который издавна жил на северо-западе Польши.

Отец Туска, Дональд-старший, рано ушел из жизни и содержать семью пришлось матери будущего политика. Детство Туска прошло во времена советской оккупации Польши, а юность пришлась на расцвет протестного движения против коммунистов.



Дональд Туск в Норвегии в 1988 году / Фото Jaśko Pawłowski

Именно Гданьск был центром движения "Солидарность" во главе с Лехом Валенсой, а студент исторического факультета местного университета Дональд Туск был его активным сторонником и постоянным участником многочисленных акций.

По примеру рабочих местных заводов и корабелен Туск организовал независимый студенческий профсоюз, "Независимое движение польских студентов" (NZSP), и стал одним из его лидеров. Способствовали этому не только политические убеждения Туска, но и его любовь к спорту, успехи в котором сделали парня с рыжей копной непослушных волос примером для подражания.

Дональд хорошо играл в футбол и гандбол, занимался боксом, бегал и плавал, у него было немало друзей и знакомых, среди которых он пользовался авторитетом и уважением.



Дональд Туск в футболке сборной / Фото Andrzej Lange/ SUPER EXPRESS

Кроме того, Туск был футбольным фанатом и даже был вице-президентом фан-клуба гданьской "Лехии". Эти качества способствовали популярности молодого историка.

Созданный Туском NZSP сыграл важную роль во времена противостояния "Солидарности" и коммунистов. Когда Войцех Ярузельский объявил в Польше военное положение, Дональд Туск основал нелегальный журнал самиздата "Обзор политический", который скоро превратился в один из интеллектуальных рупоров антикоммунистического сопротивления поляков. Однако, в отличие от "Солидарности", которая тяготела к социалистическим идеям, Туск на страницах "Обзора" отдавал предпочтение либеральным ценностям.

Интересно, что "издавал" свой журнал Туск под прикрытием разрешенных в военное время кооперативов. Дональд стал членом кооператива "Светлячок", объединения, занимавшегося высотными работами. При этом гуманитарий не чурался сложной и опасной работы.

Справочно! В дни польской революции Туск нашел свою любовь и завел семью. Избранницей его жизни стала Малгожата Сохацкая, в 1982 году у супругов родился первенец – Михал, через 5 лет на свет появилась дочь Катажина.



Сын работал журналистом в "Газете Выборчей", а сейчас занят в частном секторе как пиарщик, дочь же известна как фэшн-блогер и инфлюенсер, была участницей 5-го сезона польской версии "Танцев со звездами". Интересно, что долгое время Дональд и Малгожата жили в гражданском браке и только в 2005 году решились на церковную церемонию.



Дональд Туск с женой Малгожатой в Гданьске, 1980-е годы / Фото standard.co.uk

Туск готовил себя к карьере профессионального ученого (темой его диплома был основатель Второй Речи Посполитой Юзеф Пилсудский), но 7 лет вынужден был работать на покраске фабричных труб. Но это было не навсегда: СССР и весь коммунистический лагерь "дышали на ладан" – бывшие советские колонии рвались на волю, им нужны были новые лица и новые элиты.

В 1990 году общественное движение "Гданьский конгресс либералов", среди лидеров которого был молодой историк Туск, превратилось в партию под названием "Либерально-демократический конгресс" (ЛДК) и стал в следующем году одним из победителей первых за много лет демократических выборов в Польше. Так Дональд Туск впервые стал депутатом Сейма.

Через 2 года ЛДК проиграл выборы (тогда поляки не смогли оценить эффект либеральных реформ, осуществленных путем "шоковой терапии"), но уже на выборах 1997 года Туск, чья партия объединилась с "Демократическим союзом" и создала новую политсилу под названием "Союз воли", стал одним из победителей. Сам Туск был избран в верхнюю палату польского парламента, Сенат, и получил должность вице-маршалка (традиционное название вице-спикера палаты).



Дональд Туск / Фото Andrzej Lange/ SUPER EXPRESS

В "Союзе воли" амбициозный политик долго не задержался и покинул партию в 2000-м году вместе с единомышленниками, когда проиграл внутренние выборы главы политсилы. На выборы 2001 года Туск уже пошел в качестве лидера новой партии – правоцентристской "Гражданской платформы" и финишировал третьим. Туск был избран вице-маршалом Сейма. На выборах-2005 "Платформа" уже была второй, а победу праздновала "ПиС" братьев Качиньских. Тогда же Туск впервые принял участие в выборах президента Польши, прошел во второй тур, но уступил Леху Качиньскому.



Туск и Качиньский / Фото Sebastian Wolny / SUPER EXPRESS

Поражение на выборах президента не устранило Туска из политической жизни Польши – его "Гражданская платформа" победила на досрочных выборах 2007 года с мощным результатом в 41,5%. Интересно, что кульминацией избирательной кампании стали публичные дебаты Туска и Ярослава Качиньского, на которых брат президента был полностью разбит, Туск буквально выставил оппонента на посмешище. Таким образом, президент Лех Качиньский был вынужден предоставить обидчику своего брата-близнеца право сформировать новое правительство.

Интересно! Возможно, поражение на выборах президента в 2005-м спасло Туску жизнь – в 2010 году самолет с президентом Качиньским и другими представителями политической элиты страны, которые летели на чествование жертв российских коммунистов в Катыни, при до сих пор невыясненных обстоятельствах разбился под Смоленском. В той страшной катастрофе погибли 96 человек.



Туск тогда прибыл в Россию на другом самолете несколькими днями ранее. Через несколько дней после катастрофы брат погибшего президента, Ярослав Качиньский, прямо возложит на премьера Туска политическую ответственность за трагедию и, похоже, сам в это свято поверит. И хотя логики в этом заявлении искать не стоит, позже этот тезис станет частью нарратива "ПиС", а его двигателем будет личная ненависть к Туску со стороны Ярослава Качиньского, с которым Туск, кстати, был знаком еще с 80-х, когда они вместе боролись против коммунистической оккупации. Сейчас же Качиньский называет Туска или "чистым злом", или "тем рыжим", хотя тот уже давно седой.



Туск подшучивает над оппонентом Качиньским / SUPER EXPRESS

Так начинается 7-летняя каденция Дональда Туска в качестве премьер-министра Польши. Работу Туска и его кабинета следует признать в целом успешной.

За три года до этого Польша стала членом ЕС, однако реформы и евроинтеграция существенно буксовали. Правительство Туска превратило политическое решение в практическое и выступило координатором и медиатором нужных Польше реформ. Благодаря этому Польша успешно сдала евроэкзамен и стала полноценным членом ЕС.

Происходило это в непростых условиях, однако Польша удачно преодолела последствия мирового экономического кризиса 2008 года и даже показала рост темпов ВВП в 2%. Во главе правительства Туск показал себя как умелый и эффективный политик, который не боится принимать сложные решения и действовать жестко. Он не избегал проблем и всегда умел хорошо коммуницировать.

Успехи правительства Туска увеличили популярность самого политика, он имел все шансы победить на выборах президента в 2010 году, однако решил остаться на посту премьера, а на выборы пошел и победил его однопартиец Бронислав Коморовский. План Туска сработал и "Гражданская платформа" победила на выборах-2011, а сам политик во второй раз стал премьером.

На волне успеха в Польше Дональд Туск решил масштабировать свои победы на уровне Европы. В 2014 году Туск становится евробюрократом – его довольно неожиданно и без знания английского языка избрали председателем Европейского совета.

Другой причиной переезда из Варшавы в Брюссель, как говорят в самой Польше, является усталость Туска от привычной рутины: чтобы быть эффективным и иметь достаточную мотивацию, ему должно быть интересно. Вскоре, кстати, Туск подтянул свой английский и превратился в мощного евробюократа.



Дональд Туск на саммите в Париже / Фото AP / Francois Mori

Персональный триумф Дональда Туска (в 2017 году его снова переизберут на председателя Евросовета, правда, официальная Варшава будет этому упорно мешать, а сам он впоследствии не раз отомстит) в итоге оказался большим провалом. Без харизматичного, остроумного, ироничного, однако иногда слишком самоуверенного лидера "Гражданская платформа" существенно деградировала и фактически развалилась.

Уже в 2015 году соратник Туска президент Коморовский проигрывает выборы кандидату от "ПиС" Анджею Дуде, тогда же "Гражданская платформа" с треском проиграла парламентские выборы своему принципиальному сопернику – партии Качиньского.

Туск – спаситель

Пока Туск был в Брюсселе и решал проблему беженцев, оставлял в ЕС Грецию и говорил "окончательное прощай" Великобритании, "ПиС" начали в Польше консервативную революцию – фактически по лекалам их венгерского коллеги Виктора Орбана с обязательными призывами к возвращению к так называемым "традиционным ценностям".

Правые популисты после прихода к власти в Польше взяли под контроль государственные СМИ и начали активно сворачивать демократические свободы. Маркерным, однако далеко не единственным делом "ПиС" стал запрет абортов. "ПиС" стремительно начала разваливать и нивелировать все достижения правительства Туска, повышенные социальные расходы способствовали стабильной популярности власти, однако медленно убивали экономику Польши.

В гуманитарной сфере Польша взяла жесткий курс на тотальный ресентимент и начала выдвигать необоснованные требования соседям:

Так, в Польше на законодательном уровне запретили говорить о преступлениях поляков во время Холокоста (чем спровоцировали дипломатический конфликт с Израилем),

приняли скандальный закон "о бандеризации" и начали активно насаждать свою версию Волынской трагедии и назначили ее единственными виновниками украинцев,

немцам (своим главным донорам и инвесторам) польские власти выдвинули неадекватные претензии на возмещение страданий в годы Второй мировой,

Кроме того, "ПиС" подмяла под себя судебную систему и установила фактический партийный контроль над силовиками, чем навлекла на себя гнев ЕС.

В этой ситуации от Туска, который прекрасно себя чувствовал в далеком Брюсселе, поляки ждали едва ли не чуда, но точно спасения. Впрочем, сам Туск никого спасать не спешил. После завершения каденции на посту председателя Евросовета поляк остался в Брюсселе и возглавил Европейскую народную партию, хотя его очень ждали дома. Туск проигнорировал как парламентские, так и президентские выборы, предпочитая своему выбору со стороны наблюдать, как правые популисты топчут все, что он сделал за многие годы, грезят об "интермариуме" с Польшей в роли гегемона и уже говорят о возможном выходе из ЕС.

Наконец в 2021 году сторонники уговорили Туска вернуться с фактической пенсии к активной политике в Польше. Опытный евробюрократ реанимировал "Гражданскую платформу" и сумел объединить вокруг нее других сторонников демократии и европейского выбора. Даже те партии, которые не согласились идти на выборы вместе, признали лидерство Туска и заранее объявили о возможности создания широкой демократической коалиции.

Избирательная кампания-2023 была непростой – на Туска и его соратников было вылито немало грязи со страниц газет, экранов телевидения, мониторов компьютеров и экранов телефонов. 24 часа в сутки польские публичные СМИ всячески клеймили политического оппонента "ПиС" и придумывали ему все новые грехи, в польском сегменте даже возник локальный мем "Туск виноват", согласно которому на политика возлагалась вина за все.



Апогеем стало раскрытие планов обороны Польши от России времен Туска, которые предусматривали отступление польской армии за Вислу, и вообще-то являются государственной тайной.

Впрочем, эти грязные технологии не сработали – поляки вышли на улицы городов и сел и показали "ПиС", что их много и они настроены решительно. Также Дональда Туска публично поддержал президент США Байден, который посетил Польшу и показательно встретился как с президентом Дудой, так и с номинально безработным Туском.

В итоге 17 октября 2023 года Польша сделала выбор в пользу демократии и ЕС. Лицом победы стал именно Дональд Туск. Интересно, что несмотря на то, что Тускова "Платформа" заняла лишь второе место, сам господин Дональд получил наибольшее количество голосов за себя в истории – он баллотировался в Варшаве и получил 1 714 719 голосов, в триумфальном 2007-м году у него было лишь 534 241.

Сейчас Туску явно будет сложнее, чем в 2007 году, когда он впервые возглавил польское правительство, однако в случае успеха имя Туска может легитимно оказаться в одном предложении с политиком, которому 22-летний историк из Гданьска когда-то посвятил свою дипломную работу.

Туск и Украина

Дональд Туск сейчас является большим и последовательным сторонником Украины. Еще в период избирательной кампании Туск пообещал решить многочисленные проблемы, созданные предшественниками в отношениях между двумя странами. Говорится и о "зерновом кризисе", и о блокировании польскими перевозчиками границы, и о продолжении вооруженной поддержки Украины, и о многом другом.

Эта позиция возникла не на пустом месте. Туск лично поддержал Революцию Достоинства, еще в начале российской агрессии в 2014 году он прямо назвал Россию агрессором, призвал Европу объединиться вокруг Украины и ввести против Москвы жесткие санкции.

Должны громко сказать, что никто не может блокировать наших инициатив, направленных на успешную деятельность НАТО. Сегодня, глядя на трагедию украинцев, глядя на войну – потому что надо употребить это слово – знаем, сентябрь 1939 года не может повториться,

– Туск 1 сентября 2014 года выступает в роли Кассандры на мемориальном мероприятии по случаю начала Второй мировой войны.

К сожалению, тогда голос председателя Евросовета не услышали и не поверили, что нападение России на Украину – это нападение на всю Европу.

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Не услышали в Европе и заявлений Туска об ускорении евроинтеграции. Украина при каденции поляка все же получила ассоциацию, а сам он выступал активным лоббистом "украинского вопроса". Именно благодаря активности Дональда Туска каждый украинец получил возможность выпить фантастический кофе в Братиславе или полететь лоукостом в Варшаву, или посетить Венскую оперу. Однако ощущение того, что сделано очень мало и к тому же – медленно, стало печальным итогом.

Никакой вины Дональда Туска в этом нет – он сделал, пожалуй, все, что от него зависело. Сейчас у него появились новые полномочия и обязанности. И господин Туск уже заявил, что ему хватит политической воли все сделать правильно.

Я не могу больше слушать политиков, которые говорят об усталости от ситуации (войны) в Украине. Они говорят президенту Зеленскому, что они устали от ситуации... Мы должны помнить, за что идет война. Что украинцы воюют за что-то чрезвычайно важное, что их битва началась на Майдане, что они воюют за то, чтобы присоединиться к сообществу западного мира. Они хотят, чтобы Украина была демократическим, правовым государством, как западные страны. И они за это сейчас борются,

– Дональд Туск 12 декабря 2023 года в речи, во время которой он представил программу действий и состав нового правительства Польши.

Дональд Туск для Украины и украинцев является бесспорным другом. Он это продемонстрировал снова в 2022 году, когда началась новая фаза российского вторжения, а также обещает подтвердить свои убеждения уже в новом статусе. Собственно, уже начал это делать, а также обещает продолжить это в Брюсселе на важнейшем для Украины Саммите ЕС.