В Польше на должность премьер-министра выдвинули лидера партии "Гражданская платформа" Дональда Туска.

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Более двухсот членов Сейма проголосовали "за"

Дональд Туск произнес речь после избрания его на должность премьер-министра Польши. Он выразил благодарность полякам и отметил, что гордится ими.

Также он поблагодарил "Праву и справедливость" за то, "что они пытались сделать с демократией".

Кабинет Туска может быть приведен к присяге в среду, что позволит ему поехать в Брюссель на саммит ЕС в четверг и пятницу в качестве премьер-министра. Он пообещал разблокировать миллиарды евро помощи ЕС, замороженные из-за длительной напряженности с Брюсселем.

Сегодня я горжусь поляками, возможно, победа – это победа самых слабых. С завтрашнего дня мы сможем исправить ошибки, чтобы каждый в Польше чувствовал себя как дома,

– сказал Туск.

Многие из присутствующих в Сейме плачет.

Владимир Зеленский поздравил Дональда Туска

Президент Украины отреагировал на назначение нового премьер-министра Польши. Он написал, что будущее Украины и Польши – в единстве, взаимопомощи и стратегическом партнерстве для победы над общим врагом.

Когда мы стоим вместе, свобода обеих наших наций непревзойденна,

– подчеркнул украинский лидер.

Он также поблагодарил за поддержку и отметил, что вместе Украина и Польша сменяют друг друга и всю Европу.

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