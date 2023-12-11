В Польше на должность премьер-министра выдвинули лидера партии "Гражданская платформа" Дональда Туска.
Смотрите также : "Будем в состоянии избегать кризисов": новое правительство Польши изменит отношения с Украиной
Более двухсот членов Сейма проголосовали "за"
Дональд Туск произнес речь после избрания его на должность премьер-министра Польши. Он выразил благодарность полякам и отметил, что гордится ими.
Также он поблагодарил "Праву и справедливость" за то, "что они пытались сделать с демократией".
Кабинет Туска может быть приведен к присяге в среду, что позволит ему поехать в Брюссель на саммит ЕС в четверг и пятницу в качестве премьер-министра. Он пообещал разблокировать миллиарды евро помощи ЕС, замороженные из-за длительной напряженности с Брюсселем.
Сегодня я горжусь поляками, возможно, победа – это победа самых слабых. С завтрашнего дня мы сможем исправить ошибки, чтобы каждый в Польше чувствовал себя как дома,
– сказал Туск.
Многие из присутствующих в Сейме плачет.
Владимир Зеленский поздравил Дональда Туска
Президент Украины отреагировал на назначение нового премьер-министра Польши. Он написал, что будущее Украины и Польши – в единстве, взаимопомощи и стратегическом партнерстве для победы над общим врагом.
Когда мы стоим вместе, свобода обеих наших наций непревзойденна,
– подчеркнул украинский лидер.
Он также поблагодарил за поддержку и отметил, что вместе Украина и Польша сменяют друг друга и всю Европу.
Моравецкого отправили в отставку
- Парламент Польши 11 декабря не предоставил вотум доверия правительству Матеуша Моравецкого. Это означает автоматическую отставку. Большинство депутатов парламента Польши проголосовали за вынесение вотума недоверия правительству во главе с Матеушем Моравецким.
- Кроме этого, стоит отметить, что у оппозиции большинство в польском Сейме. Накануне стало известно, что оппозиция уже сформировала правительство Туска.
- Сам Туск вступал в конфронтацию с Моравецким и отмечал, что блокада границы может негативно повлиять на украинско-польские отношения.