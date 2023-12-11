Парламент Польши не предоставил вотум доверия правительству Матеуша Моравецкого. Это означает автоматическую отставку.
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"Право и справедливость" потеряла власть
Представители соответствующей партии возглавляли правительство уже 8 лет. Теперь они лишились полномочий.
Большинство депутатов парламента Польши проголосовали за вынесение вотума недоверия правительству во главе с Матеушем Моравецким.
Против выражения доверия правительству Моравецкому проголосовали 266 депутатов, за - 190.
Ожидается, что в ближайшее время главой правительства Польши станет Дональд Туск. Ранее он обвинял Матеуша Моравецкого в том, что блокирование границы с Украиной ставит под угрозу украинско-польские отношения.
Кто такой Дональд ТускЭто польский политик, Председатель Европейского Совета, бывший премьер-министр Польши, соучредитель и глава партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената.
1 сентября 2014 года на мемориальном мероприятии по случаю начала Второй мировой войны Туск признал, что в Украине продолжается война, и призвал всю Европу встать на защиту своего союзника. Осуждает незаконное заключение украинского режиссера Олега Сенцова в России.
Кроме этого, стоит отметить, что у оппозиции большинство в польском Сейме. Накануне стало известно, что оппозиция уже сформировала правительство Туска.
Противостояние Туска и Моравецкого
- Президент Польши Анджей Дуда подвел итоги консультаций с представителями избирательных комиссий. По его словам, на должность премьер-министра страны было два серьезных кандидата . Речь идет о Матеуше Моравецком и Дональде Туске. Соответствующие кандидатуры он озвучил после общения с представителями избирательных комиссий, которое проходило несколько дней.
- Журналисты издания Politico определили самого влиятельного человека года в Европе. Ею стал польский политик Дональд Туск . В частности, журналисты отметили возвращение Туска на политический олимп в Польше. По мнению издания, именно он будет тем, кто принесет "ветер перемен" на весь Европейский континент.
- Вероятный премьер-министр заявил, что новая власть будет решать проблемы , которые сегодня есть между Польшей и Украиной. Он пообещал, что его правительство разблокирует польско-украинскую границу. Политик хочет действовать в интересах польских перевозчиков, однако таким образом, чтобы блокада была прекращена. Помимо этого Туск подверг критике правительство своего предшественника Матеуша Моравецкого. Он считает, что действующая власть Польши имеет просчеты в отношениях с Украиной.