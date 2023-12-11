Парламент Польши не предоставил вотум доверия правительству Матеуша Моравецкого. Это означает автоматическую отставку.

Польша потребует от ЕС отмены транспортного безвиза для Украины, – Моравецкий

"Право и справедливость" потеряла власть

Представители соответствующей партии возглавляли правительство уже 8 лет. Теперь они лишились полномочий.

Большинство депутатов парламента Польши проголосовали за вынесение вотума недоверия правительству во главе с Матеушем Моравецким.

Против выражения доверия правительству Моравецкому проголосовали 266 депутатов, за - 190.

Ожидается, что в ближайшее время главой правительства Польши станет Дональд Туск. Ранее он обвинял Матеуша Моравецкого в том, что блокирование границы с Украиной ставит под угрозу украинско-польские отношения.

Кто такой Дональд Туск Это польский политик, Председатель Европейского Совета, бывший премьер-министр Польши, соучредитель и глава партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената.



1 сентября 2014 года на мемориальном мероприятии по случаю начала Второй мировой войны Туск признал, что в Украине продолжается война, и призвал всю Европу встать на защиту своего союзника. Осуждает незаконное заключение украинского режиссера Олега Сенцова в России.

Кроме этого, стоит отметить, что у оппозиции большинство в польском Сейме. Накануне стало известно, что оппозиция уже сформировала правительство Туска.

Противостояние Туска и Моравецкого