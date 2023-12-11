Парламент Польщі не надав вотум довіри уряду Матеуша Моравецького. Це означає автоматичну відставку.

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"Право та справедливість" втратила владу

Представники відповідної партії очолювали уряд вже 8 років. Тепер вони втратили повноваження.

Більшість депутатів парламенту Польщі проголосували за винесення вотуму недовіри уряду на чолі з Матеушем Моравецьким.

Проти висловлення довіри уряду Моравецькому проголосували 266 депутатів, за — 190.

Очікується, що найближчим часом очільником уряду Польщі стане Дональд Туск. Раніше він звинувачував Матеуша Моравецького у тому, що блокування кордону з Україною "ставить під загрозу" українсько-польські відносини.

Хто такий Дональд Туск Це польський політик, Голова Європейської Ради, колишній прем'єр-міністр Польщі, співзасновник та голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату.



1 вересня 2014 року на меморіальному заході з нагоди початку Другої світової війни, Туск визнав, що в Україні триває війна, і закликав усю Європу стати на захист свого союзника. Засуджує незаконне ув'язнення українського режисера Олега Сенцова у Росії.

Крім цього, варто зазначити, що опозиція має більшість у польському Сеймі. Напередодні стало відомо, що опозиція вже сформувала уряд Туска.