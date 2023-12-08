Голова польської партії "Громадянська платформа" та лідер найчисельнішої коаліції в новообраному парламенті Польщі Дональд Туск зустрівся з кандидатами на міністерські посади в новому уряді. Про це він сказав 8 грудня на зустрічі з журналістами.
До теми Туск звинуватив уряд Польщі у бездіяльності щодо блокади кордону з Україною
Що пообіцяв Туск
Ймовірний прем'єр-міністр заявив, що нова влада розв'язуватиме проблеми, які на сьогодні є між Польщею та Україною. Він пообіцяв, що його уряд розблокує польсько-український кордон. Політик хоче діяти в інтересах польських перевізників, однак таким чином, щоб блокаду було припинено.
Крім цього Туск розкритикував уряд свого попередника Матеуша Моравецького. Він вважає, що чинна влада Польщі має прорахунки у відносинах з Україною.
Туск сподівається, що голосування за уряд відбудеться 12 грудня, а приведення нової влади до присяги станеться наступного дня. Він хоче після цього взяти участь у саміті Євросоюзу, який проходитиме у Брюсселі 14 та 15 грудня. На цьому заході зокрема обговорюватиметься можливість початку переговорів щодо членства України в ЄС та програма кількарічної допомоги нашій державі на суму у 50 мільярдів євро.
Що кажуть про ситуацію на польському кордоні
- Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус прокоментував ситуацію у Польщі у розмові з 24 Каналом. Він зауважив, що влада, яка відходить, залишає кризу своїм наступникам, щоб створити їм проблеми та отримати для себе можливість у перспективі повернутися. Експерт висловив сподівання, що новий уряд Туска більше дослухатиметься до заяв ЄС та жорсткіше діятиме з перевізниками.
- Не так давно народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Дунда заявив, що Україна не зможе розв'язати проблему на кордоні з Польщею, поки у цій країні до влади не прийде новий уряд. За його словами, у чинних посадовців немає бажання розбиратися з блокадою.
- Нещодавно високопосадовець ЄС на умовах анонімності у коментарі 24 Каналу порадив українцям триматися та висловив надію, що найближчими тижнями питання з блокадою вирішиться. Цьому сприятимуть певні події, які незабаром відбудуться у Польщі.