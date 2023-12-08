Глава польской партии "Гражданская платформа" и лидер самой многочисленной коалиции в новоизбранном парламенте Польши Дональд Туск встретился с кандидатами на министерские должности в новом правительстве. Об этом он сказал 8 декабря на встрече с журналистами.

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Что пообещал Туск

Вероятный премьер-министр заявил, что новая власть будет решать проблемы, которые сегодня есть между Польшей и Украиной. Он пообещал, что его правительство разблокирует польско-украинскую границу. Политик хочет действовать в интересах польских перевозчиков, однако таким образом, чтобы блокада была прекращена.

Помимо этого Туск подверг критике правительство своего предшественника Матеуша Моравецкого. Он считает, что действующая власть Польши имеет просчеты в отношениях с Украиной.

Туск надеется, что голосование за правительство состоится 12 декабря, а приведение новой власти к присяге состоится на следующий день. Он хочет после этого принять участие в саммите Евросоюза, который пройдет в Брюсселе 14 и 15 декабря. На этом мероприятии будет обсуждаться возможность начала переговоров насчет членству Украины в ЕС и программа многолетней помощи нашему государству на сумму в 50 миллиардов евро.

Что говорят о ситуации на польской границе