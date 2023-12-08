Глава польской партии "Гражданская платформа" и лидер самой многочисленной коалиции в новоизбранном парламенте Польши Дональд Туск встретился с кандидатами на министерские должности в новом правительстве. Об этом он сказал 8 декабря на встрече с журналистами.
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Что пообещал Туск
Вероятный премьер-министр заявил, что новая власть будет решать проблемы, которые сегодня есть между Польшей и Украиной. Он пообещал, что его правительство разблокирует польско-украинскую границу. Политик хочет действовать в интересах польских перевозчиков, однако таким образом, чтобы блокада была прекращена.
Помимо этого Туск подверг критике правительство своего предшественника Матеуша Моравецкого. Он считает, что действующая власть Польши имеет просчеты в отношениях с Украиной.
Туск надеется, что голосование за правительство состоится 12 декабря, а приведение новой власти к присяге состоится на следующий день. Он хочет после этого принять участие в саммите Евросоюза, который пройдет в Брюсселе 14 и 15 декабря. На этом мероприятии будет обсуждаться возможность начала переговоров насчет членству Украины в ЕС и программа многолетней помощи нашему государству на сумму в 50 миллиардов евро.
Что говорят о ситуации на польской границе
- Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус прокомментировал ситуацию в Польше в разговоре с 24 Каналом. Он отметил, что уходящая власть оставляет кризис своим преемникам, чтобы создать им проблемы и получить для себя возможность в перспективе вернуться. Эксперт выразил надежду, что новое правительство Туска будет больше прислушиваться к заявлениям ЕС и будет жестче действовать с перевозчиками.
- Недавно народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда заявил, что Украина не сможет решить проблему на границе с Польшей, пока в этой стране к власти не придет новое правительство. По его словам, у действующих должностных лиц нет желания разбираться с блокадой.
- Недавно высокопоставленный чиновник на условиях анонимности в комментарии 24 Каналу посоветовал украинцам держаться и выразил надежду, что в ближайшие недели вопрос с блокадой решится. Этому будут способствовать определенные события, которые вскоре произойдут в Польше.