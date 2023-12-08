Однако главная проблема состоит в том, что в Польше сейчас период почти безвластия. Как сказал 24 Каналу главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, нынешнее правительство уже добывает свое время во власти, а следующее – еще не начало свою работу.

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"Происходит классический трансфер кризисов. Уходящая власть оставляет кризис своим преемникам, чтобы у них были проблемы, на фоне которых в перспективе (надеется – 24 Канал) вернуться к власти. К сожалению, это реалии внутриполитической жизни, которые есть не только в Польше", – отметил Ус.

Обратите внимание! В настоящее время схожая ситуация происходит в США. Вопрос помощи Украине стал краеугольным камнем противостояния между республиканцами и демократами.

Перевозчики – это не вся Польша

В Польше зарегистрированы тысячи компаний-перевозчиков, из которых лишь несколько участвуют в забастовке.

Далеко не вся Польша занимает позицию своих перевозчиков – это лишь отдельная социальная группа, не имеющая даже того уровня влияния, который имели фермеры в апреле,

– подчеркнул Ус.

В целом Польша также заинтересована в стабилизации отношений с Украиной. В частности, перед угрозой общего врага – России.

Как разрешить ситуацию

"Теперь ищут варианты обхождения этой блокады и частично находят – сегодняшнее сообщение от Укрзалізниці о том, что поезд уже пошел в Польшу с нашими грузовиками. Такое не могло случиться без разрешения от польской железной дороги", – отметил Ус.

Кроме того, есть надежда, что новое правительство Дональда Туска, как более евроориентированная сила, будет больше прислушиваться к заявлениям ЕС и, возможно, будет более жестко действовать с перевозчиками.

Обратите внимание! В пятницу, 8 декабря, глава "Гражданской платформы" Дональд Туск представит состав нового правительства. Ожидается, что Туск станет следующим премьер-министром Польши.

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