Однако главная проблема состоит в том, что в Польше сейчас период почти безвластия. Как сказал 24 Каналу главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, нынешнее правительство уже добывает свое время во власти, а следующее – еще не начало свою работу.
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"Происходит классический трансфер кризисов. Уходящая власть оставляет кризис своим преемникам, чтобы у них были проблемы, на фоне которых в перспективе (надеется – 24 Канал) вернуться к власти. К сожалению, это реалии внутриполитической жизни, которые есть не только в Польше", – отметил Ус.
Перевозчики – это не вся Польша
В Польше зарегистрированы тысячи компаний-перевозчиков, из которых лишь несколько участвуют в забастовке.
Далеко не вся Польша занимает позицию своих перевозчиков – это лишь отдельная социальная группа, не имеющая даже того уровня влияния, который имели фермеры в апреле,
– подчеркнул Ус.
В целом Польша также заинтересована в стабилизации отношений с Украиной. В частности, перед угрозой общего врага – России.
Как разрешить ситуацию
"Теперь ищут варианты обхождения этой блокады и частично находят – сегодняшнее сообщение от Укрзалізниці о том, что поезд уже пошел в Польшу с нашими грузовиками. Такое не могло случиться без разрешения от польской железной дороги", – отметил Ус.
Кроме того, есть надежда, что новое правительство Дональда Туска, как более евроориентированная сила, будет больше прислушиваться к заявлениям ЕС и, возможно, будет более жестко действовать с перевозчиками.
Блокада на польской границе: последние новости
- Заместитель директора департамента коммерческой работы АО "Укрзалізниця" Валерий Ткачев подтвердил, что украинские грузовики, застрявшие на польской границе, доставляют поездами. Однако сейчас такую перевозку только тестируют.
- Высокопоставленное должностное лицо ЕС заявило, что ситуация на польской границе стабилизируется, как только к власти придет новое правительство. Для этого нужно подождать еще несколько недель.
- В NYT написали, что блокада на польской границе уже сказалась на украинском фронте. Ведь в очередях застряли и грузовики с военной помощью.