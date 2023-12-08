Однак головна проблема полягає в тому, що в Польщі наразі період майже безвладдя. Як сказав 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, теперішній уряд уже добуває свої часи у владі, а наступний – ще не розпочав свою роботу.

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"Відбувається класичний трансфер криз. Влада, яка відходить, залишає кризу своїм наступникам, щоб у них були проблеми, на фоні яких у перспективі (сподівається – 24 Канал) повернутись до влади. На жаль, це реалії внутрішньополітичного життя, що є не лише в Польщі", – зазначив Ус.

Зверніть увагу! Натепер схожа ситуація відбувається в США. Питання допомоги Україні стало наріжним каменем протистояння між республіканцями й демократами.

Перевізники – це не вся Польща

У Польщі зареєстровано тисячі компаній-перевізників, з яких лише кільканадцять беруть участь у страйку.

Далеко не вся Польща займає позицію своїх перевізників – це лише окрема соціальна група, яка не має навіть того рівня впливу, який мали фермери у квітні,

– наголосив Ус.

Загалом Польща так само зацікавлена в стабілізації відносин з Україною. Зокрема, перед загрозою спільного ворога – Росії.

Як можна розв'язати ситуацію

"Тепер шукають варіанти обходження цієї блокади і частково знаходять – сьогоднішнє повідомлення від Укрзалізниці про те, що потяг уже пішов у Польщу з нашими вантажівками. Таке не могло трапитись без дозволу від польської залізниці", – зауважив Ус.

Крім того, є сподівання, що новий уряд Дональда Туска, як більш євроорієнтована сила, більше дослухатиметься до заяв ЄС і, можливо, жорсткіше діятиме з перевізниками.

Зверніть увагу! У п'ятницю, 8 грудня, очільник "Громадянської платформи" Дональд Туск представить склад нового уряду. Очікують, що Туск стане наступним прем'єр-міністром Польщі.

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