Про це він розповів "офф зе рекорд", передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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Посадовець ЄС назвав приблизні терміни розблокування кордону
Співрозмовник каже, що Євросоюз має забезпечувати виконання всіх угод державами – членами ЄС. В іншому випадку, органи ЄС мають чинити тиск на держави – члени та звертатися до суду.
Це процес, який розрахований на звичайний період, і він займає певний час. Він працює дуже добре,
– сказав високопосадовець.
Ситуація, яка склалась на українсько-польському кордоні є критичною, і тому Єврокомісія працює з урядами. За словами співрозмовника, "багато дій відбуваються за лаштунками", а Єврокомісія безпосередньо скликає координаційну платформу.
Є певні події, які незабаром відбудуться в Польщі, як ми всі знаємо. Я вірю, що в найближчі тижні це питання буде вирішено. Тим часом моя порада – тримайтеся,
– сказав високопосадовець на умовах анонімності.
Блокування кордону триває вже місяць
- Нагадаємо, що польські перевізники блокують КПП для проїзду вантажівок з України від 6 листопада. Вони вимагають скасування транспортного безвізу для країни.
- Наразі втрати українського бюджету внаслідок цього сягнули 9,3 мільярда гривень.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримує блокування кордонів. Він заявив, що його країна офіційно вимагатиме повернення системи віз для України. Єврокомісія розкритикувала владу Польщі, зазначивши, що для цього немає законних підстав.