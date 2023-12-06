Промовистим був випадок, коли польські протестувальники на кордоні не пропустили човен SAFE Boats International, який є частиною допомоги від США. Хоча раніше перевізники обіцяли не заважати поставкам допомоги.

Дивіться також Неконтрольований політ․ Стан цивільної авіації наближає Росію до літакопаду – документи

Виклики для благодійників

Тарас Чмут, керівник фонду "Повернись живим" скаржиться, що блокада кордону польськими перевізниками призводить до кількатижневих затримок критично важливих поставок безпілотників, електроніки та пікапів через протести польських перевізників на кордоні.

Це погано, тому що вони прив’язані до проєктів, термінів і кінцевих термінів... Справи проходять, але повільніше, ніж було раніше,

– повідомив він.

Наразі благодійний фонд намагається домовитися з польською владою про безперешкодну передачу допомоги Україні. Багато речей для армії доводиться імпортувати з-за кордону, що наразі призводить до проблем.

Керівник Інженерного корпусу Віктор Долгопятов розповів, що проблеми виникають і у виробників військової техніки. Польща була найважливішим логістичним маршрутом після блокування чорноморських портів. Виробник відчує затримки у поставках деталей для машин, а також компонентів для блоків живлення, які використовуються в двигунах безпілотників і радіостанціях.

Для найдешевшого перевезення військових вантажів їх поміщають до інших товарів. Однак це збільшує ймовірність їх затримки на тривалий час.

Водії вантажівок, які пропускають військові вантажі, часто не роблять цього з товарами подвійного призначення. Вони йдуть в основній черзі,

– зазначив Долгопятов.

Потенційний спосіб обійти блокаду – перевозити вантажі не фурами, а звичайними автомобілями, але це значно дорожче .

Блокада польських перевізників