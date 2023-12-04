Єврокомісарка з транспорту Адіна Велян виступила проти відновлення дозволів, які обмежують транзит для українських перевізників через кордон. Про це посадовиця заявила під час пресконференції за результатами зустрічі Ради міністрів транспорту ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Польща закликає до повернення дозволів: в Єврокомісії проти

Єврокомісарка зазначила, що водії на польсько-українському кордоні потерпають від холоду та антисанітарії. Крім того, страждає від цього і європейська економіка.

Якщо вантажі не зможуть досягти місця призначення, вплив на єдиний ринок ЄС ризикує стати постійним,

– заявила Велян.

Єврокомісія продовжує бути в постійному контакті з українським та польським урядами у пошуках рішень в межах чинного законодавства. Зі свого боку Єврокомісія вже запропонувала список із 13 заходів, які можна швидко реалізувати та, які відповідатимуть "обґрунтованим занепокоєнням з боку протестувальників".

Адіна Велян наголосила, що держави-члени ЄС мають дотримуватися та захищати угоди, які погоджує Рада ЄС. В іншому випадку, перша відповідальність за дотримання закону покладається на національні органи влади. Єврокомісарка відкинула пропозицію польського уряду знов запровадити дозволи для українських водіїв.

Ідея повернення до дозволів є неприйнятною, тому що саме з цією метою ми відмовилися від них. Дозволяти діяльність під різними номерами й з різною кількістю дозволів в ЄС було нераціонально,

– заявила Велян.

Представниця Єврокомісії каже, що буде захищати угоду "транспортного безвізу", як для України, так і для Молдови, пояснюючи її переваги для європейського ринку. Велян зазначила, що ця угода є частиною "смуг солідарності".

Крім того, Адіна Велян вважає неприйнятними дії польського уряду, який перекидає всю відповідальність на місцеву владу, Єврокомісію та Україну. Вона очікує на співпрацю з новим польським урядом, аби розв'язати це питання.

Словаччина та Угорщина підтримують Польщу

Міністр транспорту Словаччини Йозеф Раж заявив, що його країна, а також Угорщина, підтримують пропозицію Польщі. Натомість Чехія з Вишеградської четвірки залишилась нейтральною. Втім, позиції під час засідання Ради ЄС розділилися.

На думку Ража, на даному етапі Єврокомісія немає відповіді для польських та словацьких далекобійників.

Були держави, які висловлювалися проти і наголошували, що солідарність з Україною має бути сильною та однозначною. Але навіть Європейська комісія не зрозуміла, що таке блокування кордону і як до цього ставляться словацькі асоціації,

– описав ситуацію Раж.

Коментуючи можливі санкції проти держав-членів ЄС, єврокомісарка зазначила, що у Комісії є "підстави, які дозволяють діяти з точки зору наявності порушень".

Держсекретар міністерства інфраструктури Польщі Рафаль Вебер зазначив, що польська сторона вживає заходів, втім перевізники твердо стоять на своїй позиції.

"Ми хочемо розблокувати польсько-український кордон. Ми хочемо зробити все, щоб цей протест закінчився. У будь-якому випадку, ми разом з українцями шукаємо рішення, як зробити перетин кордону з українського боку більш ефективним", – сказав він.

Створення спеціального комітету

Під час сьогоднішнього засідання міністри обговорили можливе створення спеціального комітету для обговорення питань, пов’язаних з "транспортним безвізом". Ініціатором для запровадження сьомої статті, яка передбачає скликання цього комітету, стала Польща. В Єврокомісії кажуть, що підтримують цю пропозицію. Втім, на думку профільної єврокомісарки, цей комітет має зібратися лише після того, як ситуація на кордоні буде вирішена.

Ми домовилися, можливо, створити спільний комітет, щоб переглянути цю угоду, але не з точки зору змін, а з точки зору того, щоб знову повернутися до виконання наших зобов'язань. Але я сказала, що це має відбутися, коли ситуація на кордоні вирішиться і буде спокійнішою,

– сказала вона.

Держсекретар міністерства інфраструктури Польщі Рафаль Вебер очікує, що під час засідання в рамках спеціального комітету Єврокомісія перегляне угоду з Україною. Польська сторона наголошує, що українські перевізники використовують недобросовісну конкуренцію, аби "завоювати транспортний ринок в сусідніх країнах".

"Диспропорція зростає, зі 100 поїздок через польсько-український кордон, 10 здійснюють польські транспортні засоби, а 90 – українські. До початку війни це співвідношення було іншим. 35 поїздок здійснювали польські транспортні засоби, а 65 – українські”, – сказав Вебер.