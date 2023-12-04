Важливо, що раніше у Єврокомісії зазначили, що виконання цієї вимоги є неможливим. Для відповідного рішення немає юридичних підстав, відновлення квот не буде.
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Офіційна вимога Польщі
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що країна офіційно вимагатиме скасування транспортного безвізу для України. Це означає повернення до старої системи дозволів.
Ми дуже жорстко і однозначно вимагатимемо відновлення системи дозволів на перевезення для українських вантажівок та українських водіїв, які проїжджають і прибувають до Польщі,
– заявив Моравецький.
Він зазначив, що відповідна система діяла до весни 2022 року, однак потім її переглянула Єврокомісія. Це і призвело до блокування польсько-українського кордону перевізниками. Прем'єр Польщі переконує, що такі зміни регулюватимуть транспортний ринок "справедливим та рівноцінним чином".
Протест польських перевізників
- На початку листопада представники однієї з польських асоціацій перевізників заблокували пункти пропуску на кордоні з Україною для українських вантажівок. Вони висунули низку вимог, серед яких повернення дозволів для українських вантажівок, окрема черга для авто з ЄС та для пустих вантажівок, доступ до української системи "Шлях" тощо.
- Нині Україна та Польща працюють над умовами розблокування кордону. Протестувальники блокують рух вантажівок на 4 напрямках. Станом на ранок 3 грудня, на проїзд до України очікують понад 2500 вантажівок.
- Після переговорів з мітингувальниками урядовці з Міністерства інфраструктури Польщі повідомили, що мають намір посилити контроль українських вантажівок. Там зазначили, що хочуть йти в європейські інституції, аби усунути недобросовісну конкуренцію серед перевізників.