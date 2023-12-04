Важливо, що раніше у Єврокомісії зазначили, що виконання цієї вимоги є неможливим. Для відповідного рішення немає юридичних підстав, відновлення квот не буде.

Дивіться також Нова "демократія" Орбана: чому Угорщина стає частиною "Глобального Півдня"

Офіційна вимога Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що країна офіційно вимагатиме скасування транспортного безвізу для України. Це означає повернення до старої системи дозволів.

Ми дуже жорстко і однозначно вимагатимемо відновлення системи дозволів на перевезення для українських вантажівок та українських водіїв, які проїжджають і прибувають до Польщі,

– заявив Моравецький.

Він зазначив, що відповідна система діяла до весни 2022 року, однак потім її переглянула Єврокомісія. Це і призвело до блокування польсько-українського кордону перевізниками. Прем'єр Польщі переконує, що такі зміни регулюватимуть транспортний ринок "справедливим та рівноцінним чином".

Важливо! Представниця Єврокомісії Магда Копчинська раніше зазначала, що будь-яке відновлення системи дозволів чи квот для автомобільних перевезень не є юридично можливим, оскільки це було б несумісним з Угодою про автомобільний транспорт між Україною та ЄС. Угоду про автомобільний транспорт погодили держави-члени ЄС.

Протест польських перевізників