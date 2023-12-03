Так, контрольно-пропускний пункт "Угринів – Долгобичув" відкрили для проїзду порожніх вантажівок та погодили ще два рішення. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону вранці 3 грудня, яка ситуація на кордоні, пише 24 Канал.

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Що відбувається на українсько-польському кордоні

Андрій Демченко розповів, що триває робота щодо розблокування руху, проте блокування продовжується. Протестувальники блокують можливість руху для вантажівок на 4 напрямках. Зокрема, мовиться про:

"Ягодин – Дорогуськ";

"Краківець – Корчова";

"Рава-Руська – Хребенне";

з 23 листопада – "Шегині – Медика".

Станом на ранок сьогодні (мовиться про 3 грудня) за інформацією, яку ми маємо від польських прикордонників, в чергах в бік України перебуває понад 2 500 вантажних транспортних засобів,

– заявив речник Держприкордонслужби.

За словами Андрія Демченка, мовиться про:

850 – це найбільше і вони перебувають навпроти пункту пропуску Рава-Руська;

по 600 – Краківець та Шегині;

ще 450 – це на напрямку Ягодин.

Речник Державної прикордонної служби запевнив, що за добу певна кількість вантажівок перетинає кордон. Звісно ж, що мовиться не про ту кількість, яка була до 6 листопада, тобто до блокування руху вантажівок. Наприклад, на пункті пропуску Ягодин раніше 1200 – 1300 вантажівок за добу перетинали кордон в обох напрямках, а минулої доби – тільки 100. Щоправда, більш інтенсивний рух у напрямку пункту пропуску Краківець – там понад 300 автівок за добу перетнули кордон.

"Чим керуються учасники цієї акції на всіх напрямках, досить складно об'ємно проаналізувати, щоб дати чітку відповідь. Вони блокують, чи вони пропускають, чи вони хочуть обмежити", – зауважив Демченко.

Він додав, що польські протестувальники не блокують рух автобусів та легкових автомобілів ані на в'їзд, ані на виїзд. Щоправда, коли одночасно до кордону прибуває декілька автобусів, то оформлення документів пасажирів займає час.

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