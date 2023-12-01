Водіям з України вдалося досягнути консенсусу із польськими протестувальниками. Про що домовилися сторони, читайте далі.

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Якої згоди дійшли поляки та українці

У результаті перемовин українських далекобійників із польськими страйкарями, було домовлено, що польська сторона пропускатиме сім вантажівок на годину, а гуманітарні та військові вантажі рухатимуться поза чергою. Якщо поляки порушать домовленість, українці пообіцяли поновити голодування.

Зверніть увагу! У пункті пропуску "Краківець" на пропуск очікують 450 вантажівок.

Нагадаємо, українських далекобійників обурив той факт, що у ніч проти 1 грудня поляки не пропустили жодної вантажівки через пункт пропуску "Краковець – Корчова" і аби висловити свій протест, вони повідомили про початок голодування. Українці вимагали, аби польські прикордонники пропускали по 14 машин за годину.

Раніше польська влада обіцяла пропускати до 7 машин за дві години. Втім, як зазначають очевидці, вантажівок пропускали набагато менше.

Тим часом у Мінвідновлення України розповіли, що спільно із Міністерством інфраструктури Польщі під час зустрічі у Варшаві напрацювали три шляхи для вирішення конфлікту на кордоні.

Так, сторони погодили:

відкрити пункт пропуску "Угринів – Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску;

створити в системі "єЧерга" окремі паси для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Краківець – Корчова";

запустити пілотний проєкт з реєстрацією в "єЧерзі" безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" терміном в один місяць.

Довідка: 6 листопада польські перевізники блокують три КПП на кордоні з Україною для вантажівок: "Ягодин — Дорогуськ", "Краківець — Корчова", "Рава-Руська — Гребенне". 27 листопада перевізники почали блокаду ще одного пункту пропуску – "Медика – Шегині". Польські мітингувальники, зокрема, хочуть, аби з січня наступного року для українських перевізників повернули дозволи на вантажні перевезення, які Єврокомісія скасувала на початку повномасштабного вторгнення.