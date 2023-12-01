Військова підтримка України з боку Заходу надзвичайно важлива. І хоча багато країн допомагають нам, усе одно нашій державі потрібно ще дуже багато для перемоги. Захід може робити більше, і Європі не слід сподіватися на щедрість Америки, бо там може перемогти Трамп.

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ЄС має збільшити воєнну допомогу Україні

Андрюс Кубілюс каже, що, за показниками ВВП, ЄС та США у 25 разів економічно сильніші за Росію. Втім, за його словами, союзники не здатні досягти швидкої української перемоги навіть із такою силою. Євродепутат наголошує: зараз Росія виділила 100 мільярдів євро на фінансування агресивної війни. Водночас у 2023 році Євросоюз виділив лише 18 мільярдів євро для України, а вся сума з початку повномасштабного вторгнення становить 29 мільярдів євро.

Якщо ви порахуєте, який це відсоток від ВВП ЄС, то це лише 0,15%. А якщо взяти один рік, скільки було витрачено цього року? 0,075%. (...) Коли я подивився на ці цифри, мені стало соромно,

– заявив Кубілюс.

Ще не всі держави – члени ЄС усвідомили "критичний момент"

Німецька євродепутатка Віола фон Крамон каже, що сьогодні Євросоюз має зосередитися на посиленні потужності оборонної промисловості в державах-членах ЄС, а також на передачі військової техніки Україні. На її думку, не всі європейські столиці усвідомили "критичний момент", зокрема це стосується і Берліна.

Ми всі знаємо, що може статися, якщо Україна не буде успішною, якщо Росія не буде переможеною. Ми знаємо, які будуть наслідки й для Молдови, і Вірменії, і Грузії, і Західних Балкан, і, можливо, країн Балтії,

– висловила занепокоєння фон Крамон.

Крім того, європарламентарка зазначила, що Європа не завжди буде в безпеці, й на це можуть вплинути результати наступних виборів у США. На її думку, європейці вже мають до цього готуватися.

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Передати усе, що мають

Німецький європарламентар Міхаель Галлер заявив, що під час берлінської конференції з безпеки закликатиме забезпечити Україну всім наявним озброєнням. Він наголошує, що держави – члени ЄС мають передати усе, що мають на своїх складах.

"У випадку з Німеччиною це, зокрема, ракети "Таурус", "Леопард 2" і інші наявні системи протиповітряної оборони", – сказав Галлер.

За його словами, рано чи пізно перемога України буде більшою мірою залежати від Заходу та постачання зброї. Тому він закликає пришвидшити цей процес.

50 мільярдів допомоги та переговори про вступ

Міхаель Галлер каже, що паралельно з військовою допомогою Євросоюз має продовжити фінансову підтримку України, а також відкрити переговори про вступ до ЄС. Європарламентар вірить, що зрештою одностайність буде досягнена під час засідання Європейської ради в середині грудня.

Іще євродепутат сподівається, що Угорщина не буде блокувати рішення щодо України.

"Ми не можемо просто уникати розмов про це, але я впевнений, я сподіваюся, що діалог триває. Пан Мішель був днями в Будапешті, якщо я не помиляюся, і я сподіваюся, що ми знайдемо шлях вперед, заради України та заради нас самих", – сказав він.

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Угорщина не хоче бачити Україну в ЄС

Перспективи вступу України до Євросоюзу мають розглянути на грудневому саміті. Та Віктор Орбан пропонує відкласти розгляд цього питання.