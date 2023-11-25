Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в інтерв'ю журналістці Наталії Мосійчук назвав головну вимогу росіян під час переговорів 2022 року. Якби Україна погодилася на умови Росії, то нашій державі довелося б змінювати Конституцію.

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Що вимагала Росія

Арахамія заявив, що загарбники хотіли, щоб Україна відмовилася від курсу у НАТО та стала нейтральною позаблоковою державою.

Вони (росіяни – 24 Канал) дійсно майже до останнього сподівалися, що вони нас дотиснуть до підписання такої угоди, щоб ми взяли нейтралітет. Це була найбільша для них справа. Вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо – як Фінляндія колись – нейтралітет і дамо зобов’язання, що ми не будемо вступати до НАТО,

– пояснив він.

Чому Україна відмовилася

За словами Арахамії, якби Україна тоді погодилася, то потрібно було б вносити зміни до Конституції, бо шлях до НАТО в ній прописаний. Лідер фракції "Слуга народу" також пояснив відмову України відсутністю довіри до росіян. Адже не факт, що загарбники у відповідь завершать війну. Представник ОП зауважив, що це можна було б зробити лише за наявності гарантій безпеки.

Ми ж не могли щось підписати, відійти, всі б там видихнули, а потім би вони (російські окупанти – 24 Канал) зайшли більш підготовлені – бо вони зайшли насправді непідготовлені до такого спротиву. Тому ми могли лише працювати, коли є стовідсоткова впевненість, що це не повториться вдруге. А такої впевненості немає,

– сказав Арахамія.

Лідер фракції також зазначив, що наша делегація в будь-якому разі не мала юридичного права щось підписувати. За його словами, такий розвиток подій міг статися (лише теоретично) у випадку зустрічі Володимира Зеленського з Владіміром Путіним.

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