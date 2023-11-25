Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в интервью журналистке Наталье Мосейчук назвал главное требование россиян во время переговоров 2022 года. Если бы Украина согласилась на условия России, нашему государству пришлось бы менять Конституцию.

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Что требовала Россия

Арахамия заявил, что захватчики хотели, чтобы Украина отказалась от курса в НАТО и стала нейтральным внеблоковым государством.

Они (россияне – 24 Канал) действительно почти до последнего надеялись, что они нас дожмут до подписания такого соглашения, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было самое большое для них дело. Они готовы были закончить войну, если мы возьмем – как Финляндия когда-то – нейтралитет и дадим обязательство, что мы не будем вступать в НАТО,

– объяснил он.

Почему Украина отказалась

По словам Арахамии, если бы Украина тогда согласилась, то нужно было бы вносить изменения в Конституцию, потому что путь в НАТО в ней прописан. Лидер фракции "Слуга народа" также объяснил отказ Украины отсутствием доверия к россиянам. Ведь не факт, что захватчики в ответ завершат войну. Представитель ОП отметил, что это можно было сделать только при наличии гарантий безопасности.

Мы же не могли что-то подписать, отойти, все бы там выдохнули, а потом бы они (российские оккупанты – 24 Канал) зашли более подготовленными – потому что они зашли действительно неподготовленными к такому сопротивлению. Поэтому мы могли только работать, когда есть стопроцентная уверенность, что это не повторится во второй раз. А такой уверенности нет,

– сказал Арахамия.

Лидер фракции также отметил, что наша делегация в любом случае не имела юридического права что-либо подписывать. По его словам, такое развитие событий могло произойти (только теоретически) в случае встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Что говорят о переговорах между Россией и Украиной