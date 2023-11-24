Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Тарас Березовец, заметив, что Путин сейчас – стареющий лидер "брежневского" возраста, который пытается убедить всех, что якобы у него есть еще силы и энергия.
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Путин до сих пор пытается склонить Украину к переговорам
Как отметил Березовец, нет никаких сигналов, что война может прекратиться в ближайшее время. При этом Путин постоянно обвиняет Украину в том, что она не хочет идти на переговоры. Это можно было услышать и во время его речи на саммите G20.
Россия посылает сигналы, особенно усилившиеся после встречи Байдена и Си в Сан-Франциско. Недавно единственная независимая социологическая структура в России "Левада-Центр" предоставила данные, по которым более 70% россиян выступают за начало мирных переговоров с Украиной. У Путина тоже есть эти данные,
– сказал Березовец.
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Бесспорно, что в следующем году разные государства продолжат сильно давить на Киев, чтобы там склонились к переговорам с Россией. Однако Путин хочет завершить все только на своих условиях. А они недопустимы для Украины.
Путин хочет торжествовать как победитель. Он хочет признания оккупированных территорий частью России, российский язык как второй государственный, демилитаризацию, федерализацию и так далее. На таких условиях подписание мирного договора невозможно,
– сказал Березовец.
Ситуация в России: коротко
- Глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко в своей колонке рассказал о планах России к 2028 году. Они хотят восстановить военную мощь, которую потеряли в течение полномасштабной войны.
- Недавно Владимир Путин принял участие в саммите G20, проходившем онлайн. Там канцлер Германии Олаф Шольц призвал его прекратить войну против Украины.
- В ОП отреагировали на появление Путина на G20. Михаил Подоляк подчеркнул, что Путин еще раз пытается исказить реальность.