Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Тарас Березовець, зауваживши, що Путін зараз є старіючим лідером "брєжнєвського" віку, який намагається переконати усіх, що нібито у нього є ще сили та енергія.

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Путін досі пробує схилити Україну до переговорів

Як наголосив Березовець, немає жодних сигналів, що війна може припинитися найближчим часом. При цьому Путін постійно звинувачує Україну, що буцімто вона не хоче йти на перемовини. Це можна було почути і під час його промови на саміті G20.

Росія посилає сигнали, які особливо посилилися після зустрічі Байдена та Сі в Сан-Франциско. Нещодавно єдиний незалежна соціологічна структура в Росії "Левада-Центр" подала дані, за якими понад 70% росіян виступають за початок мирних перемовин з Україною. Путін теж має ці дані,

– сказав Березовець.

Зверніть увагу! Згідно з опитуванням близько 70% росіян дійсно підтримали б наміри припинити війну проти України. Однак більшість не хотіла б віддавати окуповані території.

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Безперечно, що наступного року різні держави продовжать сильно тиснути на Київ, щоб там схилися до перемовин з Росією. Однак Путін хоче завершити все лише на своїх умовах. А вони є неприпустимими для України.

Путін хоче тріумфувати як переможець. Він хоче визнання окупованих територій частиною Росії, російську мову як другу державну, демілітаризацію, федералізацію і так далі. На таких умовах підписання мирного договору неможливе,

– сказав Березовець.

Ситуація в Росії: коротко