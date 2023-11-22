Він заявив, що у середу 22 листопада закликав Владіміра Путіна припинити війну, розв'язану Росією проти України. Власне, президент країни-агресорки брав участь у цьому саміті вперше від початку повномасштабного вторгнення.

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Шольц спробував достукатися до Путіна

Я закликав президента Путіна припинити напад на Україну і вивести війська з української території, щоб ця війна нарешті закінчилася,

– сказав Шольц журналістам на пресконференції в Берліні разом з пані прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

За словами Джорджи Мелоні, віртуальна присутність Владіміра Путіна на саміті G20 була "легкою". А все тому, що президенту Росії не потрібно було покидати Москву, щоб взяти участь у віртуальній зустрічі.

Водночас Мелоні привітала пропозицію Путіна працювати над досягненням миру в Україні. Втім, додала, що "ми не повинні забувати, що в Україні є агресор".

Росії достатньо просто вивести свої війська із захопленої території,

– наголосила Мелоні.

Нагадаймо, що на два останні саміти G20 Владімір Путін не поїхав. Замість себе він виряджав міністра закордонних справ Сєргєя Лаврова.

Ба більше, російський президент не надто охоче покидає країну. Зокрема після того, як 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Причина – пов'язаність з незаконною депортацією українських дітей.

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