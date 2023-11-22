На цинічну заяву Путіна відреагували в Офісі Президента. Радник ОП Михайло Подоляк наголосив, що під час виступу російський президент вкотре спотворює реальність.

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Путін спотворює реальність

Подоляк у своєму дописі наголосив, що Росія з 2014 року займається виключно винищенням цивільного населення в Україні. Він підкреслив, що ворог робить це навмисно й чудово розуміє результат своїх дій, який спрямований на геноцид. Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вийшли на "новий рівень", а винищування набуло системного, масштабного й руйнівного характеру. Адже ворог почав використовувати проти мирних українців усе наявне озброєння: авіаційні бомбардування, ракетні удари, артилерійські обстріли тощо.

Крім того, Подоляк також акцентував, що Росія повинна спочатку вивести свої війська з України, а вже потім говорити про "припинення трагедії".

Росії нема чим думати й нема що думати про те, як "припинити трагедію в Україні". Убивці, які холоднокровно вчиняють умисний злочин, усередині нього не думають, як зупинити злочин. Єдине ж дієве рішення, усвідомлення якого все ще непідвладне розуму Путіна, – негайно вивести окупаційні російські війська із суверенної території іншої держави. Після – за стіл, щоб обговорити виплати, компенсації та інші юридичні наслідки війни,

– заявив Подоляк.

Путін заявив, що "треба припинити трагедію"

Російський президент 22 листопада виступив на саміті G20. У своїй онлайн-промові він видав низку цинічних заяв. Зокрема, Путін звинуватив Україну, мовляв, це "вона публічно відмовилася від перемовин". Натомість він заявив, що Росія "ніколи не відмовлялася від мирних переговорів".

Ба більше, російський президент назвав кровопролитну війну в Україні "трагедією" й закликав її "зупинити".

"Деякі колеги вже у своїх виступах говорили про те, що їх вражає агресія Росії, що триває в Україні. Так, звичайно, військові дії – це завжди трагедія конкретних людей, конкретних сімей та й країни загалом. Безумовно, ми маємо думати про те, як припинити цю трагедію. До речі, Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною. Це не Росія, а Україна публічно оголосила про те, що виходить із переговорного процесу", – цинічно заявив Путін.